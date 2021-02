Πολιτισμός

Το Βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη στην “Συμβίωση”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένα βραβείο για εξαιρετικά επιτεύγματα απονεμήθηκε στη ΜΚΟ «Συμβίωση».



Με το Βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη για το 2020 τιμήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η ΜΚΟ «Συμβίωση» για τις δράσεις της Σχολής Πολιτικών Σπουδών στην Ελλάδα που έχει ιδρύσει σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη και η ενδυνάμωση των δημοκρατικών διαδικασιών, η ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών και η προώθηση δημοκρατικών πρωτοβουλιών.

Κάθε έτος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απονέμει το «Βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη». Το βραβείο αυτό αποτελεί επιβράβευση για εξαιρετικά επιτεύγματα στους ακόλουθους τομείς:

· Έργα για την προαγωγή καλύτερης αμοιβαίας κατανόησης και στενότερης σύνδεσης μεταξύ των πολιτών των κρατών μελών ή για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ή διεθνικής συνεργασίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

· Έργα ή δράσεις πολιτών που εμπλέκονται σε μακροπρόθεσμη, διασυνοριακή ή διεθνική πολιτιστική συνεργασία που συμβάλλει στην ενίσχυση ενός ευρωπαϊκού πνεύματος.

· Έργα που συνδέονται με το τρέχον Ευρωπαϊκό Έτος (κατά περίπτωση).

· Έργα που εκφράζουν συγκεκριμένα τις αξίες που απορρέουν από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι πολίτες, οι ομάδες πολιτών, οι ενώσεις ή οι οργανώσεις μπορούν να υποβάλουν αίτηση για το Βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη για έργα που έχουν πραγματοποιήσει, ή μπορούν να προτείνουν έναν άλλο πολίτη, ομάδα πολιτών, ένωση ή οργάνωση για το Βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη.

Οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δικαιούνται να προτείνουν υποψηφιότητες – μία ανά βουλευτή κάθε έτος.

Η ΜΚΟ «Συμβίωση»

Ιδρύθηκε το Μάιο του 2011 στη βάση συνεργασιών στα Βαλκάνια και την Ευρώπη στους τομείς της εκπαίδευσης, των δικαιωμάτων και της καταπολέμησης των διακρίσεων. Με την πεποίθηση ότι η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ισοδυναμεί με την ύπαρξη ενός δημοκρατικού κράτους δικαίου, η Συμβίωση επικεντρώνεται στη συνηγορία και την εκπαίδευση, την ελευθερία της έκφρασης, τη τεκμηρίωση και την ανάλυση, το δημόσιο διάλογο και την πολιτική συμμετοχή, έτσι ώστε οι πολίτες και οι κοινότητες να εκφράζουν τις ανάγκες και τις ιδέες τους. Οι δράσεις της συνδέονται με το άρθρο 10 (Ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας), το άρθρο 11 (Ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης), το άρθρο 13 (Ελευθερία της τέχνης και της επιστήμης), το άρθρο 14 (Δικαίωμα εκπαίδευσης), καθώς και το άρθρο 21 (Απαγόρευση διακρίσεων) του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το 2014, η Συμβίωση σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης ίδρυσαν τη Σχολή Πολιτικών Σπουδών στην Ελλάδα, η οποία είναι μέλος του αντίστοιχου Δικτύου. Το Δίκτυο Σχολών Πολιτικών Σπουδών, πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Ευρώπης από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, έχει σκοπό την ανάπτυξη και την ενδυνάμωση των δημοκρατικών διαδικασιών, την ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών και την προώθηση δημοκρατικών πρωτοβουλιών. Σήμερα, οι 21 σχολές που το απαρτίζουν, εστιάζουν στις προκλήσεις που προκύπτουν για τη δημοκρατία και τους θεσμούς της.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Σχολής στην Ελλάδα αποτελείται από ετήσιο κύκλο σεμιναρίων, συμμετοχή στο Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Δημοκρατία του Συμβουλίου της Ευρώπης στο Στρασβούργο, καθώς και εκπαιδεύσεις και στοχεύει στην εκπαίδευση, τη συνεργασία και το διάλογο μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών, υπευθύνων χάραξης πολιτικής, ειδικών και των μέσων ενημέρωσης. Εστιάζει στα ανθρώπινα δικαιώματα, την καταπολέμηση των διακρίσεων, την κοινωνική συμπερίληψη, τη δημοκρατική παιδεία, την ελευθερία της έκφρασης, τη δημοκρατική διακυβέρνηση, την ισότητα και την έμφυλη βία, τη μετανάστευση και την προστασία του περιβάλλοντος.