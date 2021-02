Κοινωνία

Αποπλάνηση 13χρονου: Σε κατ' οίκον περιορισμό η καθηγήτρια

Το δικαστικό συμβούλιο θα αποφασίσει για την προφυλάκισή της ή όχι. Τι είπε απευθυνόμενη στην οικογένεια του 13χρονου η 36χρονη.

Το Δικαστικό Συμβούλιο θα κρίνει την ποινική αντιμετώπιση της 36χρονης καθηγήτριας που κατηγορείται για αποπλάνηση 13χρονου μαθητή της, καθώς με την ολοκλήρωση της απολογίας της, προέκυψε διαφωνία ανάμεσα στην ανακρίτρια και την εισαγγελέα για την προφυλάκισή της.

Η καθηγήτρια, που είναι αντιμέτωπη με κακουργηματικού βαθμού κατηγορίες για αποπλάνηση και κατάχρηση σε ασέλγεια ανηλίκου που έχει συμπληρώσει τα 12 αλλά όχι τα 14 έτη, απολογήθηκε σήμερα στην 16η τακτική ανακρίτρια μετά από προθεσμία που είχε λάβει.

Με την ολοκλήρωση της απολογίας, η δικαστική λειτουργός έκρινε ότι η φιλόλογος πρέπει να προφυλακιστεί. Αντίθετη γνώμη διατύπωσε η εισαγγελέας η οποία ζήτησε να αφεθεί ελεύθερη η κατηγορουμένη με περιοριστικούς όρους.

Έτσι τη διχογνωμία των δύο, καλείται εντός τριών ημερών να λύσει το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών που με βούλευμα του θα αποφασίσει αν τελικώς η φιλόλογος θα παραμείνει ή όχι ελεύθερη. Μέχρι τότε, η 36χρονη θα παραμείνει σε κατ' οίκον περιορισμό.

Η υπόθεση απασχόλησε τις αρχές μετά από καταγγελία στην Αστυνομία της μητέρας του αγοριού, η οποία διαπίστωσε πως η κατηγορουμένη, που έκανε ιδιαίτερα μαθήματα στον 13χρονο, είχε αναπτύξει ερωτική σχέση μαζί του. Η φιλόλογος, απολογούμενη, δήλωσε πως έχει μετανιώσει για τις πράξεις της και ζήτησε συγγνώμη από το παιδί και την οικογένειά του.