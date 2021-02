Life

Νέες καταγγελίες για κακοποίηση, παρενόχληση και bullying στον καλλιτεχνικό χώρο

Όλο και περισσότεροι ηθοποιοί παρακινούν τους συναδέλφους τους να “σπάσουν” τη σιωπή και να αποκαλύψουν την αλήθεια.

Της Φωτεινής Νάσσου

Με "ορμητικό ποτάμι" μοιάζουν οι καταγγελίες, για περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης, παρενόχλησης και εργασιακού εκφοβισμού στον καλλιτεχνικό χώρο.

"Η σιωπή δεν είναι το κλειδί, είναι η ώρα να αποκαλύψεις την αλήθεια". Αυτό το μήνυμα στέλνουν όλο και περισσότεροι ηθοποιοί, παρακινώντας τους συναδέλφους τους να μιλήσουν.

Ωστόσο, στο χορό των καταγγελιών ακόμη μια μήνυση με το θύμα να κατηγορεί γνωστό ηθοποιό για βιασμό. Ο καταγγέλλων 37 ετών σήμερα, ο οποίος δεν έχει σχέση με τον καλλιτεχνικό χώρο, ισχυρίζεται ότι έπεσε θύμα βιασμού το 2006 από ηθοποιό που τότε φοιτούσε στη δραματική σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Όλα έγιναν σε διαμέρισμα στην περιοχή του Μεταξουργείου. Και οι δύο ήταν 22 ετών, ενώ το αδίκημα, σύμφωνα με την πλευρά του μηνυτή δεν έχει παραγραφεί.

Κατατέθηκε η πρώτη μήνυση σε βάρος γνωστού ηθοποιού – σκηνοθέτη

Η πρώτη μήνυση σε βάρος πασίγνωστου ηθοποιού και σκηνοθέτη αφορούσε τα αδικήματα του βιασμού, της αποπλάνησης ανηλίκου και της κατάχρησης σε ασέλγεια. Το θύμα ήταν 15 ετών, υπήρξε συστηματικός εξαναγκασμός του σε βασανιστικές πράξεις και μία συναισθηματική εξάρτηση. Αποτέλεσμα, το παιδί μετά από λίγους μήνες να μεταβαίνει στο σπίτι του σκηνοθέτη όπου περίμενε απ' έξω υπομονετικά να βγουν άλλοι ανήλικοι για να εισέλθει με τη σειρά του.

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις

Κρύος ιδρώτας συνεχίζει να «λούζει» το χώρο του θεάτρου μετά τη χιονοστιβάδα των αποκαλύψεων για παρενοχλήσεις και κακοποιήσεις, με πολλά ονόματα να ακούγονται καθημερινώς ότι θα έρθουν στην επιφάνεια από λεπτό σε λεπτό.

Καταγγελία ενδυματολόγου στον ΑΝΤ1 κατά σκηνοθέτη

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 ενδυματολόγος καταγγγέλει: «Το 2005 εργαζόμουν ως βοηθός ενδυματολόγου σε κωμική σειρά μεγάλου τηλεοπτικού σταθμού. Οι πρωταγωνιστές μεγάλα ονόματα, ο λόγος τους διαταγή. Ο ένας από τους καταγγέλλοντες που αυτές τις μέρες αποκαλύφθηκε από γυναίκες συναδέλφους του, ήταν αυτός που μου έκανε τη ζωή κόλαση. Φοβόμουν ότι θα χάσω την δουλειά μου, ήμουν 22 ετών. Ένα βράδυ τελειώνοντας αργά τα γυρίσματα, παρατήρησα ότι ήταν μέσα στο αυτοκίνητο του, ακριβώς δίπλα στο δικό μου. Μέσα στο πανικό και στην προσπάθεια μου με κλωτσιές για να τον αποφύγω δεν κατάλαβα ότι με απειλούσε με όπλο αν δεν υπακούσω στις διαταγές του. Άρχισα να ουρλιάζω, έχασα τις αισθήσεις μου. Δεν ξέρω μετά από πόση ώρα άκουσα στα αυτιά μου μια φωνή να μου λέει «κυρία είστε καλά;» από κάποιον περαστικό»

Τσαφούλιας στον ΑΝΤ1: «Τα έργα πρέπει να μετράς, όχι τα χρόνια...»

Ο σκηνοθέτης Σωτήρης Τσαφούλιας μιλώντας στον ΑΝΤ1 είπε: «Το να ικανοποιείς τον εαυτό σου, να αυτοϊκανοποιείσαι μπροστά σε μια έντρομη γυναίκα που με κλάματα στα μάτια προσπαθεί να βγει από πόρτες που έχεις κλειδώσει και εσύ σε αυτό το θέαμα όχι μόνο να διατηρείς τη στύση σου αλλά να φτάνεις και σε κορύφωση, αυτό πως ονομάζεται; Όταν βλέπεις ένα παιδί έξι ετών και γυρνάμε τώρα και λέμε παραγράφηκε το αδίκημα αλλά δεν έχει παραγραφεί το δικαίωμα του δράστη να κάνει μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση …. Δεν υπάρχει μεγάλος καλλιτέχνης αν δεν είσαι σπουδαίος άνθρωπος. Παίρνω μια φράση από την Αντιγόνη, τα έργα πρέπει να μετράς και όχι τα χρόνια ….»

Την επικοινωνία που είχε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη μετά την ανοιχτή επιστολή της προς εκείνον και την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου γνωστοποίησε η Ζέτα Δούκα. H ηθοποιός αποκάλυψε πως σύμβουλος του πρωθυπουργού επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί της, προκειμένου να της εκφράσει τη συμπαράσταση της κυβέρνησης και τη δέσμευση για στήριξη όλων όσων έχουν πέσει θύματα βίας στον χώρο του Πολιτισμού.

Διαψεύδει τις φήμες για τον Λιγνάδη ο δικηγόρος του

Την ίδια ώρα, διαψεύδει τις φήμες που θέλουν τον Δημήτρη Λιγνάδη να έχει εξαφανιστεί στο εξωτερικό ο δικηγόρος του κ. Νικόλαος Γεωργουλέας αλλά και την εμπλοκή του ονόματος του πελάτη του με κύκλωμα παιδεραστίας το 2012.

«Έχει γίνει δέκτης συκοφαντικών σχολίων, εδώ διαπιστώνει ο ίδιος εξοργισμένος και χρησιμοποιώ την έκφραση που ο ίδιος λέει είμαι στο μάτι του κυκλώνα αυτές τις μέρες μια διασύνδεση του ονόματα του με κυκλώματα μαστροπείας ανηλίκων. 12χρονα 13χρονα παιδιά όχι προφανώς. Είναι ψευδές δεν ξέρω τι άλλο να σας πω», είπε στον ΑΝΤ1 ο κ. Νικόλαος Γεωργουλέας.

Διαδοχικές είναι οι αναρτήσεις και τα βίντεο του ηθοποιού Αλέξανδρου Μπουρδούμη με τα οποία προτρέπει τους συναδέλφους του να μιλήσουν.