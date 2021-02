Life

Χαϊκάλης για καταγγελίες: Απέχουν από την πραγματικότητα, θα απαντήσω σκληρά

Τι απαντά δια του δικηγόρου του ο Παύλος Χαϊκάλης στις καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση. Τι ζήτησε από το ΣΕΗ.

Ένα πολυσυζητημένο πρόσωπο των ημερών, ο γνωστός ηθοποιός Παύλος Χαϊκαλης, απαντά μέσω του δικηγόρου του, Μανώλη Τρούλη, στις καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση, τονίζοντας ότι το περιεχόμενο τους, παρουσιάζεται εντελώς διαστρεβλωμένο και απέχει από την πραγματικότητα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παύλου Χαϊκάλη

«Σε συνέχεια των αναφορών στο πρόσωπό μου που το τελευταίο διάστημα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι το περιεχόμενό τους παρουσιάζεται εντελώς διαστρεβλωμένο και απέχει από την πραγματικότητα.

Σε κάθε περίπτωση τέτοιου τύπου μαρτυρίες, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια, υπονομεύουν τη δυναμική που δημιουργείται στο χώρο του θεάτρου και την κοινωνία για κάθαρση μέσω αποκάλυψης πράξεων βίας και κακοποίησης που, ούτως ή άλλως, με βρίσκουν απέναντι.

Τέλος, σέβομαι όποιον ή όποια επιθυμεί να προβεί σε καταγγελίες παραβλέποντας τις διαδικασίες που έχει θεσπίσει η Πολιτεία, όμως θα απαντήσω σκληρά σε όσους χρησιμοποιούν ψεύδη για να πλήξουν την προσωπικότητά μου και την πολυετή πορεία μου στο δημόσιο βίο. Έχω ήδη αιτηθεί αντίγραφο των αναφορών από το ΣΕΗ προκειμένου να πληροφορηθώ το ακριβές περιεχόμενο και να απαντήσω με στοιχεία στο αρμόδιο πειθαρχικό όργανο».