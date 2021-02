Κοινωνία

Αρραβώνας με δεκάδες καλεσμένους σε περιοχή που βρίσκεται σε lockdown

Ποιο lockdown και ποιος κορονοϊός. Αρραβώνας υπερπαραγωγή με συγγενείς και φίλους να δίνουν το παρών στο σπίτι του ζευγαριού.



«Ανοικτός» αρραβώνας με δεκάδες καλεσμένους το απόγευμα της Παρασκευής την Κάτω Αχαΐα, λίγη ώρα μετά τις επίσημες ανακοινώσεις με τις οποίες η περιοχή μπαίνει σε καθεστώς σκληρού lockdown.

Οι συγγενείς και οι φίλοι του ζευγαριού συγκεντρώθηκαν έξω από το σπίτι για να ευχηθούν και να ανταλλάξουν ευχές, σαν να μην υπάρχουν απαγορεύσεις και κορονοϊός.

Ήδη τα social media κατοίκων της περιοχής γέμισαν με φωτογραφίες από το σημείο ενώ έγιναν και συγκεκριμένες καταγγελίες στην Αστυνομία.