Life

Βρέθηκε ο ράπερ Lamanif

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποια κατάσταση και που εντοπίστηκε από φίλο του, την νύχτα.

Γύρω στις 03:00 του Σαββάτου έγινε γνωστό ότι εντοπίστηκε ο 24χρονος ράπερ Lamanif, ο οποίος είχε εξαφανιστεί τις τελευταίες ημέρες από την Θεσσαλονίκη.

Από την Ασφάλεια Θεσσαλονίκης είχε συσταθεί ειδική ομάδα για τον εντοπισμό του, η οποία κατάφερε να τον βρει τα ξημερώματα. Ήτνα μόνος του, στην περιοχή της Ανάληψης.

Σύμφωνα με τις λιγοστές πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, βρισκόταν σε άσχημη κατάσταση.

Άμεσα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, για προληπτικούς λόγους, ωστόσο δεν χρειάστηκε να νοσηλευτεί, ενώ ενημέρωθηκαν και οι συγγενείς του που αγωνιούσαν για την τύχη του.

Το πρωί του Σαββάτου, μετέβη στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλοινίκης, προκειμένου να καταθέσει.

Μιλώντας στην εκπομπή "Πρωινοί Τύποι" του ΑΝΤ1, ο πατέρας του, πιου μαζί με την μητέρα του Lamanif ζει στην Γερμανία, με τρεμάμενη φωνή και μέσα σε αναφιλητά, ευχαρίστηκε τον Θεό για την αίσια εξέλιξη και αναφέρθηκε στην κατάσταση του νεαρού ράπερ.