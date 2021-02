Πολιτική

Φον ντερ Λάιεν: Χαιρετίζω την πρωτοβουλία Μητσοτάκη για το πιστοποιητικό εμβολιασμού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έπαινοι της προέδρου της Κομισιόν για την ελληνική καμπάνια εμβολιασμού. Η θέση της Κομισιόν για το πιστοποιητικό εμβολιασμού.

«Χαιρετίζω ιδιαίτερα την πρωτοβουλία του Έλληνα πρωθυπουργού σχετικά με το πιστοποιητικό εμβολιασμού» δηλώνει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν σε συνέντευξή της στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο», ενώ επαινεί την Ελλάδα για τις προσπάθειές της στην καμπάνια εμβολιασμού. Όπως υπογραμμίζει στην Ελλάδα «αυτή τη στιγμή το ποσοστό των εμβολιασμένων πολιτών της είναι ήδη μεγαλύτερο από τον μέσο όρο των 27 της ΕΕ».

Αναφορικά με το πιστοποιητικό εμβολιασμού η πρόεδρος της Κομισιόν σημειώνει ότι «όταν εμβολιάζεται κάποιος, το πιστοποιητικό είναι απολύτως απαραίτητο. Αυτή είναι μια ιατρική αναγκαιότητα, ως εκ τούτου είναι και ο σωστός δρόμος να προχωρήσουμε. Φυσικά πρέπει να υπάρχει μια αμοιβαία αναγνώριση, αυτό είναι απαίτηση του ΠΟΥ». Για το τι επιτρέπεται να κάνει κανείς με αυτό το πιστοποιητικό η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν πιστεύει ότι πρέπει να συζητηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να υπάρχουν κοινοί κανόνες, ενώ εκτιμά ότι είναι σημαντικό να βρίσκεται η σωστή ισορροπία όπως για παράδειγμα μπορεί κάποιος να συνδυάσει «ένα πιστοποιητικό εμβολιασμού ή ένα αρνητικό τεστ Covid - 19, εάν για κάποιο λόγο δεν είχε ακόμα πρόσβαση σε εμβόλιο». «Υπάρχουν λοιπόν δυνατότητες μιας σωστής και δίκαιης ισορροπίας ανάμεσα σε εκείνους που έχουν ήδη ένα πιστοποιητικό εμβολίου και εκείνους που δεν έχουν ακόμη πρόσβαση στο εμβόλιο» τονίζει. Σε ερώτηση για το πότε αναμένεται απόφαση για τη σχετική ρύθμιση απαντά ότι όπως αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιανουάριο θα ασχοληθεί ξανά με το θέμα όταν έχει προχωρήσει περισσότερο ο εμβολιασμός.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπερασπίζεται εξάλλου την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στην κατανομή των εμβολίων: «Είμαι απόλυτα πεπεισμένη ότι ήταν και είναι σωστό εμείς οι Ευρωπαίοι να παραγγείλουμε από κοινού τα εμβόλιά μας, τα οποία τώρα μοιραζόμαστε σε πνεύμα αλληλεγγύης».