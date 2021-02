Πολιτισμός

Στόουνχεντζ: Ιστορική ανατροπή για το Μνημείο (βίντεο)

Τι υποστηρίζουν αρχαιολόγοι για την αρχική θέση του, υποστηρίζοντας ότι έχουν αδιάσειστα στοιχεία!

Του Ισαάκ Τριανταφυλλίδη

Εδώ και χιλιετίες, το περίφημο Στόουνχεντζ,, κεντρίζει τη φαντασία με τη μυστικιστική γοητεία και την απόκοσμη έλξη του.

Το νεολιθικό μνημείο στην κοιλάδα του Σόλσμπερι, που μέχρι σήμερα κανείς δεν γνωρίζει με βεβαιότητα τι ακριβώς αντιπροσωπεύει, αποκάλυψε ένα μεγάλο του μυστικό.

Βρετανοί αρχαιολόγοι διαθέτουν αδιάψευστα στοιχεία πως οι μονόλιθοι του μνημείου βρίσκονταν αρχικά σε έναν άλλο χώρο, σε απόσταση 250 χιλιομέτρων, στη σημερινή Ουαλία, όπου σχημάτιζαν μια ανάλογη μυστηριώδη πέτρινη κατασκευή.

Οι μονόλιθοι αποσυναρμολογήθηκαν και διένυσαν ένα επίπονο ταξίδι μαζί με τον νεολιθικό πληθυσμό που μετακόμισέ για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, παίρνοντας μαζί του, την προγονική του ταυτότητα.

Όπως λέει ο Μάικ Πάρσον, Καθηγητής Αρχαιολογίας, «το Στόουνχεντζ είναι ο μεγαλύτερος τόπος ταφής της εποχής του, όμως οι νεότερες ταφές συμπεριλαμβάνουν ανθρώπους που τα ισότοπα στροντίου τους αποτυπώνουν πως είχαν γεννηθεί στη Δύση, στα όρη Πρεσέλι της Ουαλίας.. Τα στοιχεία δείχνουν πως ήρθαν εδώ μεταφέροντας τις πέτρες».

Η εντυπωσιακή ανακάλυψη έγινε στη διάρκεια των γυρισμάτων ντοκιμαντέρ του Βρετανικού BBC.

Μέχρι σήμερα θεωρίες, υποστηρίζουν πως το Στόουνχετζ θα μπορούσε είτε να αποτελεί κάποιου είδους αστρονομικού παρατηρητηρίου είτε μαντείου ή ακόμη και λατρευτικού χώρου, ενώ πιθανολογείται πως χτίστηκε την ίδια εποχή με την μεγάλη πυραμίδα της Αιγύπτου.