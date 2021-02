Κόσμος

Ισχυρός σεισμός στην Φουκουσίμα

Ποιο ήταν το μέγεθος του σεισμού. Που εντοπίζεται το επίκεντρο.

Μια ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,1 βαθμών, σύμφωνα με την προκαταρκτική μέτρηση, σημειώθηκε στα ανοιχτά της ανατολικής Ιαπωνίας, στην περιοχή της Φουκουσίμα, ανακοίνωσε η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στα ανοιχτά της επαρχίας Φουκουσίμα, σε εστιακό βάθος 60 χιλιομέτρων. Δεν έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι.

BREAKING: Magnitude 7.1 quake measuring upper 6 on Japanese scale hits Miyagi, Fukushima prefectures in northeastern Japan. There is no possibility of tsunami. https://t.co/nRQmURsr0j — The Japan Times (@japantimes) February 13, 2021