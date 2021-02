Υγεία - Περιβάλλον

EE: Επίσπευση στην έγκριση εμβολίου για τις μεταλλάξεις κορονοϊού

Τι λέει η Στέλλα Κυριακίδου για την διαδικασία, ενώ εντείνεται η ανησυχία των ειδικών, λόγω της αυξημένης διασποράς από τις παραλλαγές του Covid-19.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εγκρίνει με ταχείες διαδικασίες εμβόλια κατά του νέου κορονοϊού προσαρμοσμένα στην καταπολέμηση παραλλαγών του ιού, δήλωσε η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της ΕΕ, Στέλλα Κυριακίδου σε συνέντευξη της.

«Αποφασίσαμε τώρα ότι ένα εμβόλιο που έχει βελτιωθεί από τον παρασκευαστή με βάση το προηγούμενο εμβόλιο, για την καταπολέμηση νέων παραλλαγών, δεν χρειάζεται πλέον να περάσει από ολόκληρη τη διαδικασία έγκρισης», δήλωσε η Ευρωπαία Επίτροπος στην εφημερίδα Augsburger Allgemeine της Βαυαρίας.

«Έτσι, θα είναι ταχύτερο να διαθέτουμε κατάλληλα εμβόλια χωρίς να διακυβεύεται η ασφάλεια», σημείωσε.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δέχεται έντονες επικρίσεις από κράτη μέλη του ευρωπαϊκού μπλοκ για καθυστερήσεις στις παραδόσεις εμβολίων, με την ΕΕ να υστερεί σε αριθμό εμβολιασμών συγκριτικά με χώρες όπως η Βρετανία και οι ΗΠΑ.

Η Κυριακίδου είναι μέλος μιας νέας ομάδας εργασίας, υπό την ηγεσία του Επιτρόπου Βιομηχανίας Τιερί Μπρετόν, που εργάζεται για την εξάλειψη σημείων συμφόρησης σε μονάδες παραγωγής και για την προσαρμογή της παραγωγής σε νέες παραλλαγές του ιού.

Ενώ οι εμβολιασμοί κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021 προχωρούν αργά, το δεύτερο τρίμηνο θα σημειωθεί επιτάχυνση και μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου η ΕΕ αναμένει να έχει επαρκείς δόσεις από αδειοδοτημένους παραγωγούς για να καλύψει πάνω από το 70% του πληθυσμού της, δήλωσε η Επίτροπος Υγείας.

Επανέλαβε επίσης την άποψη της Επιτροπής ότι το κλείσιμο των συνόρων δεν είναι ένα αποτελεσματικό όπλο κατά των μολύνσεων.

«Νομίζω ότι είναι λάθος να επιστρέψουμε σε μια Ευρώπη με κλειστά σύνορα, όπως τον Μάρτιο του 2020», είπε.

Η Γερμανία θα επιβάλει από σήμερα απαγορεύσεις εισόδου σε ταξιδιώτες από την Τσεχία και την περιοχή του Τιρόλου της Αυστρίας για να αποτρέψει την εξάπλωση παραλλαγών του νέου κορονοϊού.