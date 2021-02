Κόσμος

Μπάιντεν για αθώωση Τραμπ: η ουσία της κατηγορίας δεν αμφισβητήθηκε

Τι λέει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ για την αποφαση της Γερουσίας, αναφορικά με την φονική εισβολή στο Καπιτώλιο. Πυρά στον Τραμπ και απο το κόμμα του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εκτίμησε σήμερα ότι η αθώωση του προκατόχου του Ντόναλντ Τραμπ στη δίκη του στη Γερουσία για υποκίνηση σε εξέγερση αποτελεί υπενθύμιση ότι η δημοκρατία είναι εύθραυστη και ότι κάθε Αμερικάνος έχει καθήκον να υπερασπίζεται την αλήθεια.

“Αυτό το θλιβερό κεφάλαιο στην Ιστορία μας μας υπενθύμισε ότι η δημοκρατία είναι εύθραυστη”, τόνισε ο Μπάιντεν σε ανακοίνωσή του που εκδόθηκε λίγες ώρες αφού η Γερουσία δεν κατάφερε να συγκεντρώσει την απαραίτητη πλειοψηφία των 2/3 του σώματος για να καταδικαστεί ο Τραμπ.

Ο Μπάιντεν επεσήμανε ότι 57 γερουσιαστές –ανάμεσά τους και αριθμός ρεκόρ επτά Ρεπουμπλικάνων-- ψήφισαν υπέρ της καταδίκης του πρώην προέδρου των ΗΠΑ.

“Αν και η τελική ψηφοφορία δεν κατέληξε σε καταδίκη, η ουσία της κατηγορίας δεν αμφισβητείται. Ακόμη και όσοι ήταν αντίθετοι στην καταδίκη, όπως ο επικεφαλής της μειοψηφίας των Ρεπουμπλικάνων στη Γερουσία γερουσιαστής Μιτς Μακόνελ, πιστεύουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ένοχος ‘για επαίσχυντη παράλειψη καθήκοντος’ και ‘πρακτικά και ηθικά υπεύθυνος για την υποκίνηση’ της βίας που εξαπολύθηκε εναντίον του Καπιτωλίου”, υπογράμμισε ο Μπάιντεν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι σκέφτεται τον αστυνομικό του Καπιτωλίου Μπράιαν Σίκνικ, ο οποίος σκοτώθηκε στη διάρκεια της κατάληψης του κτιρίου στις 6 Ιανουαρίου, τους άλλους που το φρούρησαν με γενναιότητα και όσους έχασαν τη ζωή τους.

Εξήρε τη γενναιότητα όσων προσπάθησαν να προστατεύσουν την ακεραιότητα της αμερικανικής Δημοκρατίας, τόσο των Δημοκρατικών όσο και των Ρεπουμπλικάνων, των εκλογικών αξιωματούχων και των δικαστών, αλλά και των κοινοβουλευτικών.

“Αυτό το θλιβερό κεφάλαιο στην Ιστορία μας μας υπενθυμίζει ότι η δημοκρατία είναι εύθραυστη. Ότι πρέπει πάντα να την υπερασπιζόμαστε. Ότι πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση. Ότι η βία και ο εξτρεμισμός δεν έχουν θέση στην Αμερική. Και ότι κάθε ένας από εμάς έχει καθήκον και ευθύνη ως Αμερικανοί, και κυρίως ως ηγέτες, να υπερασπιζόμαστε την αλήθεια και να νικάμε τα ψεύδη”, κατέληξε ο Τζο Μπάιντεν εκτιμώντας ότι πλέον πρέπει “να θεραπεύσουμε την ψυχή του έθνους μας”.

"Πυρά" κατά Τραμπ και απο τον επικεφαλής των Ρεπουμπλικανών στη Γερουσία

Ο επικεφαλής των Ρεπουμπλικανών στη Γερουσία Μιτς Μακόνελ κατηγόρησε σήμερα τον Ντόναλντ Τραμπ ότι ήταν «υπεύθυνος» για τη φονική επίθεση στο Καπιτώλιο, λίγο αφότου ψήφισε υπέρ της απαλλαγής του στη διάρκεια της ιστορικής δίκης του στη Γερουσία.

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, καμία, πως ο πρόεδρος Τραμπ είναι, στην πραγματικότητα και ηθικά, υπεύθυνος ότι προκάλεσε τα γεγονότα εκείνης της ημέρας», της 6ης Ιανουαρίου, δήλωσε ο γερουσιαστής, ο οποίος αιτιολόγησε την ψήφο του υπέρ της αθώωσης του Τραμπ λέγοντας πως είναι αντισυνταγματικό να καταδικαστεί ο Τραμπ για ανάρμοστη συμπεριφορά τώρα που έληξε η θητεία του και είναι απλός πολίτης.

Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα η Γερουσία έκρινε με ψήφους 56-44 πως η δίκη ήταν σύμφωνη με το Σύνταγμα.

«Οι άνθρωποι που εισέβαλαν σε αυτό το κτήριο πίστεψαν ότι ενεργούσαν σύμφωνα με τις επιθυμίες και τις οδηγίες του προέδρου τους», είπε ο Μακόνελ.

Ο Μακόνελ είπε πως ο Τραμπ ενορχήστρωσε «ένα εντεινόμενο κρεσέντο θεωριών συνωμοσίας» και πως ο πρώην πρόεδρος ήταν «αποφασισμένος είτε να ανατρέψει την απόφαση των ψηφοφόρων ή διαφορετικά να πυρπολήσει τους θεσμούς μας φεύγοντας».

«Ο πρόεδρος Τραμπ εξακολουθεί να είναι υπόλογος για ό,τι έκανε στη διάρκεια της θητείας του και ως κανονικός πολίτης», είπε ο Μακόνελ. «Δεν τη γλίτωσε από τίποτε. Ακόμα».