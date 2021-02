Οικονομία

Αγίου Βαλεντίνου: Ανοιχτά τα ανθοπωλεία – Ποια μαγαζιά λειτουργούν την Κυριακή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως λειτουργεί σήμερα η αγορά την Κυριακή. Τι ισχύει σε Αττική, Εύβοια και Αχαΐα.

Τρεις περιφερειακές ενότητες βρίσκονται πλέον υπό καθεστώς αυστηρού lockdown , καθώς μετά την Αττική, προστέθηκαν η Αχαΐα και η Εύβοια, με τους κατοίκους στις εν λόγω περιοχές να καλούνται να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Η ζωή των κατοίκων στις περιοχές αυτές αλλάζει ριζικά, καθώς καλούνται να προσαρμόσουν την καθημερινότητά τους στις νέες συνθήκες σε ότι αφορά τις ώρες κυκλοφορίας και το ωράριο των καταστημάτων.

Σε Αχαΐα και Εύβοια επεβλήθη απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 18:00 έως τις 05:00, κάτι που ισχύει και για την Αττική, αλλά μόνο για τα Σαββατοκύριακα, αφού τις καθημερινές η απαγόρευση ξεκινά στις 21:00. Μοναδική εξαίρεση γίνεται στην μετακίνηση για λόγους υγείας, για λόγους εργασίας και για την σύντομη βόλτα κατοικιδίου γύρω από την μόνιμη κατοικία.



Το λιανεμπόριο έκλεισε, αλλά μόνο για την γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου, σήμερα, Κυριακή, θα είναι ανοιχτά τα ανθοπωλεία με click away και click inside και ωράριο λειτουργίας από 9:00 π.μ. έως 5:30 μ.μ. και τηρουμένης της αναλογίας 1 ατόμου ανά 25 τ.μ. Η εξυπηρέτηση για όσους θέλουν να γιορτάσουν τον Άγιο Βαλεντίνιο θα γίνεται μόνο με ραντεβού. Η μετακίνηση θα γίνεται αποστέλλοντας μήνυμα sms με τον κωδικό «2» στον πενταψήφιο αριθμό «13033».



Τα μέτρα ωστόσο που ισχύουν στις πολύ αυξημένου κινδύνου περιοχές είναι τα ίδια που ισχύουν και στην Αττική.



Επίσης ισχύουν τα εξής:





Ένα άτομο για κάθε 25 τ.μ. στον κύριο χώρο του καταστήματος (εξαιρούνται βοηθητικοί χώροι, αποθήκες, γραφεία, χώροι στάθμευσης)

Απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των ατόμων

Απαγόρευση πώλησης προϊόντων λιανεμπορίου

Δυνατότητα παραδόσεων delivery τις Κυριακές από σούπερ μάρκετ

Έτσι, ενώ στην Αττική, το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων τροφίμων 07:00 - 17:30 τα Σαββατοκύριακα, σε Αχαΐα και Εύβοια το 07:00 - 17:30 ισχύει και τις καθημερινές.



Την Κυριακή μπορούν να λειτουργούν μόνο αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, παντοπωλεία κ.ο.κ. καθώς και τα σούπερ μάρκετ αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση ηλεκτρονικών παραγγελιών έως τις 5:30 μ.μ.

Φαρμακεία και πρατήρια υγρών καυσίμων θα λειτουργούν με βάση το ισχύον καθεστώς (επιμερισμός εφημεριών, διανυκτερεύσεων κοκ). Επίσης τα περίπτερα μπορούν να λειτουργούν επί 24ωρο.



Σημειώνεται ότι οι καταναλωτές έχουν περιθώριο δύο ωρών για τις αγορές τους από τη στιγμή που θα λάβουν έγκριση μετακίνησης απ’ το 13033 ή θα συντάξουν το σχετικό έντυπο μετακίνησης.