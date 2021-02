Κοινωνία

Χειροπέδες σε νεαρούς που έκλεβαν καταλύτες

Πως "τσίμπησαν" τους δράστες που είχαν αναποδογυρίσει δεκάδες οχήματα για να κλέψουν τους καταλύτες, Ποιο μοιραίο λάθος έκαναν.

Συνελήφθησαν στα Άνω Λιόσια, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.), δύο Έλληνες, ηλικίας 18 και 22 ετών, για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών.

Λίγο πριν, είχαν κλέψει μέσα από ένα φορτηγό, ένα τσαντάκι, που περιείχε χρηματικό ποσό και κινητό τηλέφωνο και διέφυγαν με αυτοκίνητο.

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που έσπευσαν άμεσα στο σημείο, εντόπισαν το αυτοκίνητο, τους ακινητοποίησαν και τους οδήγησαν στο Τ.Α. Φυλής.

Στο εσωτερικό του αυτοκινήτου βρέθηκε και κατασχέθηκε καταλύτης Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι δύο νεαροί, από τα τέλη Σεπτεμβρίου του 2020, εντόπιζαν σταθμευμένα αυτοκίνητα σε περιοχές της Δυτικής Αττικής και με χρήση "γρύλλων" τα ανύψωναν και αφαιρούσαν τον καταλύτη. Αυτό το επιτύγχαναν είτε κόβοντας τον είτε αφαιρώντας ολόκληρο το σύστημα εξάτμισης.

Σε κάποιες περιπτώσεις που στα σταθμευμένα οχήματα δεν ήταν εφικτή η επί τόπου αφαίρεση του καταλύτη, τα αφαιρούσαν και τα οδηγούσαν σε ερημικά σημεία από όπου αφαιρούσαν τον καταλύτη.

Από την έρευνα εξιχνιάστηκαν 25 περιπτώσεις κλοπών καταλυτών από Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα και κλοπή αυτοκινήτου, στις περιοχές των Άνω Λιοσίων και Αχαρνών, πολλές εκ των οποίων ειχαν ποαρουσιαστεί και απο εκπομπές του ΑΝΤ1: