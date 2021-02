Κοινωνία

Νέα πεζογέφυρα στην Ποσειδώνος (εικόνες)

Τοποθετήθηκε στην κεντρική λεωφόρο, την νύχτα του Σαββάτου, αυξάνοντας το επίπεδο ασφάλειας για τις μετακινήσεις πεζών στην περιοχή.

Τοποθετήθηκε το βράδυ στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος του Φλοίσβου, η 2η από τις 6 συνολικά σύγχρονες πεζογέφυρες που κατασκευάζονται σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής, μέσω του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020.

Τις εργασίες τοποθέτησης επέβλεψε ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης. Το έργο της τοποθέτησης πεζογεφυρών σε 6 θέσεις υψηλής επικινδυνότητας του οδικού δικτύου της Αττικής, αποτελεί έργο που χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής μέσω του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, με προϋπολογισμό δημοπράτησης τα 13 εκ. ευρώ. Το έργο δημοπρατήθηκε και εκτελείται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές ύψους 2,8 εκ. ευρώ περίπου και έχει επιστραφεί στη Χώρα Κοινοτική Συνδρομή ύψους 2,4 εκ. ευρώ. Φορέας διαχείρισης της εν λόγω συγχρηματοδοτούμενης πράξης είναι η Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής, ενώ οι πληρωμές διενεργούνται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής.

Συνολικά οι 6 πεζογέφυρες που προβλέπει το έργο βρίσκονται στα εξής σημεία:

Λεωφόρο Ποσειδώνος και Λεωφόρο Καλαμακίου, Άλιμος, Λεωφόρο Κηφισίας και Πανόρμου, Αθήνα, Λεωφόρο Μεσογείων και ΙΚΑ Αγίας Παρασκευής, Αγία Παρασκευή, Λεωφόρο Αθηνών –Σχολές Προβατά, Χαϊδάρι, Λεωφόρο Ποσειδώνος και Αφροδίτης, Παλαιό Φάληρο, Λεωφόρο Αθηνών-Παλατάκι, Χαϊδάρι.

Το σύνολο των πεζογεφυρών αναμένεται να έχει τοποθετηθεί μέχρι το καλοκαίρι του 2021.

Με δεδομένη την προτεραιότητα που δίνει η διοίκηση της Περιφέρειας στην οδική ασφάλεια μελετάται και σχεδιάζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, κατόπιν σχετικής εντολής του κ. Πατούλη η χρηματοδότηση για την κατασκευή και επιπλέον πεζογεφυρών σε σημεία υψηλής επικινδυνότητας στην Αττική, ενώ παράλληλα δρομολογούνται παρεμβάσεις για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας σε κεντρικούς οδικούς άξονες, αρμοδιότητας της Περιφέρειας, όπως είναι οι λεωφόροι Κηφισού, Συγγρού και Κηφισίας.

Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης επισήμανε τα εξής: «Με σύγχρονα έργα αναβαθμίζουμε το επίπεδο της οδικής ασφάλειας και προστατεύουμε αποτελεσματικότερα τις ζωές των πολιτών, όπως είναι και η προτεραιότητά μας. Η τοποθέτηση των 6 πεζογεφυρών είναι η αρχή. Θα συνεχίσουμε και με άλλες παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο της Αττικής που είναι στην αρμοδιότητά μας, με στόχο να νιώθουν οι πολίτες πιο ασφαλείς αλλά και να βελτιώσουμε το επίπεδο της αστικής κινητικότητας. Προχωράμε δυναμικά».