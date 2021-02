Κοινωνία

Πέθανε η μικρή που είχε πάθει αλλεργικό σοκ

Θρήνος για τη μικρή Θωμαΐς, που έφυγε μετά από εβδομάδες μάχης.

Πέθανε στις 14:00 το μεσημέρι της Κυριακής η μικρή Θωμαΐς από το Βελεστίνο, μετά από μάχη που έδωσε για σχεδόν ένα μήνα, στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης.

Η 8χρονη μαθήτρια απο το Βελεστίνο νοσηλευόταν στη ΜΕΘ από τις 24 Ιανουαρίου, μετά από σοβαρό αλλεργικό σοκ που έπαθε απο γλυκό, μπακλαβαδάκι, που είχε φάει στο σχολείο.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες το κοριτσάκι έφαγε ένα κομμάτι του γλυκού που κεράστηκε από συμμαθήτριά της που γιόρταζε. Όμως κάποιο από τα συστατικά παρασκευής του αποδείχτηκε μοιραίο, διότι η μικρούλα ήταν αλλεργική. Επειδή οι εκπαιδευτικοί γνώριζαν ότι είναι αλλεγική, τη ρώτησαν αν επιτρέπεται να φάει το συγκεκριμένο γλυκό και φέρεται να απάντησε πως έχει ξαναφάει και δεν υπήρξε πρόβλημα. Δεν πέρασαν παρά λεπτά όταν να διαμαρτύρεται ότι αισθάνεται δυσφορία.

Εντρομη η δασκάλα και ο διευθυντής του σχολείου ειδοποίησαν τον πατέρα της 8χρονης, ο οποίος έσπευσε αμέσως στο σχολείο. Το παιδί μεταφέρθηκε ακαριαία στο Κέντρο Υγείας Βελεστίνου όπου γιατροί και νοσηλευτές «έπεσαν» πάνω του, ενώ κινητή μονάδα από το ΕΚΑΒ Βόλου έφτανε στο Βελεστίνο για τη μεταφορά στο Νοσοκομείο Βόλου.

Επί τρεις ώρες στο Αχιλλοπούλειο, γιατροί όλων των ειδικοτήτων, εντατικολόγοι, αναισθησιολόγοι, παιδίατροι, καρδιολόγοι, παθολόγοι έδιναν πραγματική μάχη για να σώσουν το παιδί. Η προσπάθειά τους ήταν πράγματι συγκλονιστική. Μέχρι την είσοδο των Επειγόντων ακούγονταν οι φωνές και οι παρακλήσεις τους το παιδί να ανακτήσει τις αισθήσεις του. Η κατάσταση όμως ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη.

Η 8χρονη υπέστη τέσσερις καρδιακές ανακοπές, μέχρι να καταφέρουν οι γιατροί να σταθεροποιήσουν την κατάσταση και να δοθεί εντολή για επείγουσα διακομιδή στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Παίδων στη Θεσσαλονίκη.

Από το απόγευμα της 24ης Ιανουαρίου η 8χρονη έδινε μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Η δοκιμασία της συγκλόνισε το Πανελλήνιο. Άνθρωποι από όλοι την Ελλάδα με κάθε τρόπο «έστελναν» όλο αυτό το διάστημα τη θετική τους ενέργεια για να σωθεί το παιδί.

Εκκλησίες άνοιξαν στο Βελεστίνο, για να διαβαστούν παρακλήσεις, οι πολίτες να ανάψουν ένα κερί και να προσευχθούν η μικρούλα να ξεπεράσει τον κίνδυνο.

Μέχρι τελευταία στιγμή όλοι πίστευαν ότι θα γίνει ένα θαύμα. Διαρκείς οι εκκλήσεις από τους γονείς της προς τον κόσμο. «Η Θωμαϊτσα μου δίνει μία άνιση μάχη», τόνιζε πριν από λίγες μέρες ο πατέρας της ζητώντας από τον κόσμο να προσεύχεται για την ανάρρωσή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι γιατροί προσπάθησαν τρεις φορές να «ξυπνήσουν» τη μικρή που ήταν σε μηχανική υποστήριξη, ο οργανισμός της όμως δεν αντιδρούσε. Σήμερα «έσβησε» για πάντα βυθίζοντας σε βαρύ πένθος την οικογένειά της, τη μητέρα της Πόπη, τον μπαμπά της Στέργιο και τον αδερφό της, ηλικίας 3 χρόνων.

Πηγή: taxydromos.gr