Κόσμος

Κατεδάφιση γέφυρας με εκρηκτικά (βίντεο)

Εντυπωσιακές εικόνες από τη γέφυρα που «έπεσε» μετά από 80 χρόνια.

Γέφυρα που «στεκόταν» επί 80 χρόνια στο Πίτσμπουργκ κατεδαφίστηκε, με τους κατοίκους της περιοχής να την «αποχαιρετούν».

Η γέφυρα θα αντικατασταθεί με νέα σε ένα πρότζεκτ που θα κοστίσει περίπου 10 εκατομμύρια δολάρια.

Συνολικά 96 εκρηκτικά τοποθετήθηκαν στα θεμέλια της γέφυρας, που έπεσε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Η νέα γέφυρα αναμένεται να είναι έτοιμη μέχρι το τέλος της χρονιάς.