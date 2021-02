Πολιτισμός

Πρόσφυγας γίνεται πρύτανης πανεπιστημίου

Το μήνυμα που στέλνει η ίδια αλλά και το πανεπιστήμιο προς τον ξενοφοβικό πλανήτη.

Πέρασαν 16 χρόνια αφότου η Ντέμπορα Καγιέμπε διέφυγε από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, για να γλιτώσει από τα μέλη μια ένοπλης οργάνωσης που την απειλούσαν, αφού αποκάλυψε τη δράση τους. Σήμερα, ετοιμάζεται να αναλάβει πρύτανης στο περίφημο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου – η πρώτη μαύρη γυναίκα στην ιστορία του.

Στο μεσοδιάστημα, η 45χρονη δικηγόρος ζήτησε άσυλο στο Ηνωμένο Βασίλειο, έκανε οικογένεια και εγκαταστάθηκε στη Σκωτία, όπου ειδικεύτηκε στο ανθρωπιστικό δίκαιο.

Παρά την οδύσσειά της, η ίδια λέει ότι τίποτα δεν την είχε προετοιμάσει για την πρόταση που δέχτηκε, να αναλάβει επικεφαλής ενός πανεπιστημίου που ιδρύθηκε τον 16ο αιώνα. Τον περασμένο Νοέμβριο την προσέγγισαν για να την ρωτήσουν αν θα δεχόταν τη θέση. Απάντησε καταφατικά, πιστεύοντας όμως ότι δεν είχε και πολλές πιθανότητες.

Η εκλογή της την άφησε κατάπληκτη.

«Είναι κάτι που δεν θα το φανταζόμουν ποτέ. Είναι κάτι που δεν το επιδίωξα», αποκάλυψε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Αρκετούς μήνες πριν από τον διορισμό της, βρέθηκε αναμεμιγμένη σε μια διένεξη που θα ήθελε να είχε αποφύγει. Είχε και στο παρελθόν πέσει θύμα ρατσιστικής συμπεριφοράς στη Σκωτία. Όμως οι επιθέσεις έφτασαν στο αποκορύφωμα τον Ιούνιο, εν μέσω των αντιρατσιστικών κινητοποιήσεων σε όλον τον κόσμο, με αφορμή τον θάνατο του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ κατά τη διάρκεια της σύλληψής του από τέσσερις αστυνομικούς.

Σαμποτάζ

Η Ντέμπορα Καγιέμπε πήγαινε με το αυτοκίνητό της σε ένα επαγγελματικό ραντεβού, όταν το όχημα βγήκε απότομα από τον δρόμο. Εξετάζοντάς το προσεκτικότερα, διαπίστωσε ότι κάποιοι είχαν βάλει καρφιά και στα τέσσερα λάστιχα.

«Τις προηγούμενες φορές, μπορούσα να κοιμηθώ ήσυχη. Κάποιες φορές πρέπει να γυρνάς την πλάτη και να αφήνεις πίσω σου τα πράγματα, όμως αυτό που μου συνέβη εκείνη την ημέρα είναι απαράδεκτο», τόνισε.

Αφηγήθηκε τι συνέβη στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης. Όμως, αντί να επιδιώξει την αντιπαράθεση, υιοθέτησε ένα μήνυμα ανεκτικότητας και διαλόγου με τους δράστες. «Τους είπα, ακούστε, αυτά τα πράγματα ανήκουν στο παρελθόν. Αν εξακολουθείτε να μην το καταλαβαίνετε, θα πρέπει να το συζητήσουμε. Αυτό ήταν το μήνυμά μου, τίποτα άλλο».

Λίγο καιρό αργότερα, η κόρη της γύρισε κλαίγοντας από το σχολείο, γιατί μια δασκάλα της είχε ζητήσει να χορέψει τον «χορό των σκλάβων» μπροστά στους συμμαθητές της. Αφού ζητήθηκαν εξηγήσεις από το σχολείο, η Καγιέμπε υπέβαλε ένα αίτημα προς το κοινοβούλιο της Σκωτίας, το οποίο δέχτηκε να εξετάσει εντός των επόμενων μηνών το ζήτημα του ρατσισμού στο εκπαιδευτικό σύστημα.