Υγεία - Περιβάλλον

Ξεκινά ο εμβολιασμός για ηλικίες 60 -64 ετών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με το εμβόλιο της Astra Zeneca και σε δύο νέα εμβολιαστικά κέντρα ξεκινά ο εμβολιασμός.

Ξεκινά σήμερα ο εμβολιασμός εναντίον του ιού SARS-CoV-2, για τις ηλικίες 60-64 με το εμβόλιο της Astra Zeneca στα δύο μεγάλα εμβολιαστικά κέντρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Σε εξέλιξη είναι οι εμβολισμοί για τους ανθρώπους στην πρώτη γραμμή της υγείας και για τα άτομα άνω των 75 ετών με τα εμβόλια Pfizer και Moderna.

Ανάπτυξη δύο παράλληλων εμβολιαστικών συστημάτων

Εχουν αναπτυχθεί δύο παράλληλα συστήματα. Το ένα σύστημα διενεργεί εμβολιασμούς στις ηλικίες από 75 και άνω και το δεύτερο σύστημα είναι τα εμβολιαστικά κέντρα τα οποία θα διενεργούν εμβολιασμούς αποκλειστικά και μόνο με το εμβόλιο της AstraZeneca στις ηλικίες κάτω των 64 ετών. Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού, όπως και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποφάσισαν να διενεργήσουν εμβολιασμούς με το εμβόλιο της Astra Zeneca σε άτομα ηλικίας 18 μέχρι και 64 ετών και ο κυριότερος λόγος είναι ότι δεν υπάρχουν επαρκή επιστημονικά δεδομένα για μεγαλύτερες ηλικίες. Το μεσοδιάστημα μεταξύ πρώτης και δεύτερης δόσης είναι 12 εβδομάδες.

Τα δυο παράλληλα συστήματα δεν θα διασταυρώνονται. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος πολίτης που ανήκει στην κατηγορία 60-64 θα μπορεί να κλείνει ραντεβού μόνο στα εμβολιαστικά κέντρα τα οποία διενεργούν εμβολιασμούς με AstraZeneca και όχι τα εμβολιαστικά κέντρα των υπόλοιπων κατηγοριών. Αναλόγως, και οι πολίτες των άλλων κατηγοριών δεν θα μπορούν να κλείνουν ραντεβού στα εμβολιαστικά κέντρα που διενεργούν εμβολιασμούς με το εμβόλιο της AstraZeneca.

Ενεργοποίηση δύο μεγάλων εμβολιαστικών σταθμών

Από σήμερα ενεργοποιείται στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη τμήμα των δύο μεγάλων εμβολιαστικών κέντρων, που λειτουργούν στη HELEXPO και στη Διεθνή Έκθεση στη Θεσσαλονίκη.

Στην Αθήνα ο εμβολιαστικός σταθμός στεγάζεται στο εκθεσιακό κέντρο Helexpo στο Μαρούσι και σε πλήρη ανάπτυξη θα λειτουργήσουν 96 εμβολιαστικά κέντρα. Η δυναμικότητα του για το Φεβρουάριο είναι 2.400 εμβολιασμοί τη μέρα και σε πλήρη ανάπτυξη είναι 5.760 εμβολιασμοί τη μέρα και 150.000 το μήνα. Σήμερα ενεργοποιήθηκαν 48 εμβολιαστικά κέντρα. Το ωράριο λειτουργίας του σταθμού θα είναι από Δευτέρα έως και Σάββατο 08:00 έως 20:00 με δυνατότητα επέκτασης του ωραρίου.