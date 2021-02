Πολιτική

Χρυσοχοΐδης: Με δική μου απόφαση έκλεισε η Εθνική Οδός

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη για το κλείσιμο του δρόμου. Πότε θα επαναξιολογηθεί η κατάσταση.

«Η Εθνική Οδός έκλεισε με δική μου απόφαση για να μην εγκλωβιστεί και κινδυνέψει κανείς, καθώς η χιονόπτωση είναι σφοδρή», δήλωσε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αναφορικά με το κλείσιμο της Εθνικής Αθηνών – Λαμίας.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη τόνισε ότι στο σημείο βρίσκονται εκχιονιστικά μηχανήματα, ενώ είπε πως η κατάσταση θα επαναξιολογηθεί το μεσημέρι.

Ο υπουργός ζήτησε, επίσης, από όλους να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

Πηγή: www.skai.gr