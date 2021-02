Κόσμος

Φονική κατάρρευση κτηρίου στο Κάιρο (εικόνες)

Δύο παιδιά απεγκλωβίστηκαν από τα συντρίμμια, όμως δεν τα κατάφεραν όλοι.

Τουλάχιστον τρία άτομα σκοτώθηκαν όταν κατέρρευσε μέρος τριώροφης πολυκατοικίας στο Κάιρο.

Συνεργεία διάσωσης που έσπευσαν στο σημείο, έκαναν έρευνες για επιζώντες όλη τη νύχτα και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν δύο παιδιά, τα οποία μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της περιοχής.

Σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα, οι τρεις νεκροί είναι από την ίδια οικογένεια.

Οι Αρχές απέκλεισαν το σημείο, ενώ τόσο συγγενείς των ενοίκων της πολυκατοικίας όσο και «περιέργοι» συγκεντρώθηκαν εκεί.

Τα αίτια της κατάρρευσης δεν έχουν διευκρινιστεί, αλλά η παραβίαση των μέτρων προστασίας κατά την κατασκευή κτηρίων είναι συχνό φαινόμενο, τόσο στο Κάιρο όσο και στην Αλεξάνδρεια. Συχνά μάλιστα, φτιάχνονται κτήρια χωρίς καν άδεια.

Πρόσφατα ξεκίνησε κυβερνητική επιχείρηση κατά της παράνομης δόμησης, με συλλήψεις αλλά και κατεδαφίσεις κτηρίων.