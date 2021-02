Αθλητικά

Στην Ευρωκλινική Αθηνών ο Milutinov για την αρθροσκόπηση του ώμου του (εικόνες)

Ο διεθνής καλαθοσφαιριστής, που ζει στην Μόσχα, επέλεξε την Ευρωκλινική Αθηνών για την χειρουργική αποκατάσταση του προβλήματος που αντιμετώπιζε.

Ο διεθνής καλαθοσφαιριστής Nikola Milutinov, με πολυετή θητεία στον Ολυμπιακό και νυν παίκτης στην CSKA Moscow, επέλεξε την Ορθοπαιδική Κλινική Ώμου της Ευρωκλινικής Αθηνών και τον διευθυντή Ορθοπαιδικό Δημήτρη Αλεξάκη με την ομάδα του, για την χειρουργική αποκατάσταση του ώμου του μετά το σημαντικό τραυματισμό που αποκόμισε από τον αγώνα της CSKA στην Euroleague στις 29/1.

Ο αθλητής υποβλήθηκε σε αρθροσκόπηση ώμου το Σάββατο 6/2 και την επόμενη μέρα έλαβε εξιτήριο, με την επέμβαση να στέφεται με απόλυτη επιτυχία. Ο αθλητής ξεκινάει πρόγραμμα αποθεραπείας και αναμένεται να επανέλθει στην ενεργό δράση το συντομότερο δυνατό.

Ο Milutinov επέλεξε την Ελλάδα και την Κλινική Ώμου του κ. Αλεξάκη, η οποία αποτελεί ένα από τα ελάχιστα εξειδικευμένα Κέντρα Αθλητικών Κακώσεων στην Ευρώπη που διαθέτουν την απαιτούμενη εξειδίκευση και εμπειρία για την πλήρη αντιμετώπιση αντίστοιχων τραυματισμών.