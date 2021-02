Κοινωνία

“Μήδεια” - ΟΑΣΑ: Αλλαγές στα δρομολόγια των λεωφορείων

Τα δρομολόγια που ακυρώνονται και εκείνα που μετατρέπονται λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει τα βόρεια προάστια της Αττικής.

Εκτός λειτουργίας έχουν τεθεί από νωρίς το πρωί αρκετές λεωφορειακές γραμμές του ΟΑΣΑ σε Βόρεια και Βορειοδυτική Αττική, λόγω της έντονης χιονόπτωσης.

Σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ, που είναι σε διαρκή επαφή με Αστυνομία, Περιφέρεια Αττικής και δήμους για αποκατάσταση όπου είναι δυνατόν της κυκλοφορίας, αναμένονται συνεχώς μεταβολές και τροποποιήσεις των λεωφορειακών γραμμών.

Όπου η κατάσταση το επιτρέπει, κατόπιν συνεννοήσεως με τις αρμόδιες αρχές, ο Οργανισμός θέτει σε δοκιμαστική λειτουργία, χωρίς επιβάτες, λεωφορείο προκειμένου να διαπιστωθεί η ομαλή και ασφαλής κυκλοφορία του.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία του ΟΑΣΑ, τα οποία αλλάζουν λόγω της εξέλιξης των καιρικών φαινομένων, οι γραμμές που είναι εκτός λειτουργίας και σε μερική λειτουργία από το πρωί είναι:

Γραμμές εκτός Λειτουργίας

503 ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ

504 ΘΡΑΚ/ΝΕΣ - ΚΗΦΙΣΙΑ

507 ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΣΤΑΜΑΤΑ

509 ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΚΡΥΟΝΕΡΙ

522 ΣΤ.ΚΗΦΙΣΙΑ-ΑΔΑΜΕΣ Α

524 ΣΤ.ΚΗΦΙΣΙΑ-ΠΟΛΙΤΕΙΑ

526 ΣΤ.ΚΗΦΙΣΙΑ-ΚΕΦΑΛΑΡΙ

530 ΣΤ.ΚΗΦΙΣΙΑ-ΜΕΛΙΣΣΙΑ-Ν.ΠΕΝΤΕΛΗ

535 ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞ.ΠΟΝΤΟΣ

536 ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΔΙΟΝΥΣΟΣ

537 ΑΧΑΡΝΑΙ - ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ

543 ΣΤ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΝΟΣ. ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

560 ΣΤ.ΚΗΦΙΣΙΑ-ΜΟΡΤΕΡΟ-Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑ

721 ΑΧΑΡΝΑΙ - ΚΗΦΙΣΙΑ

726 ΑΧΑΡΝΑΙ - ΘΡΑΚ/ΝΕΣ (ΒΟΥΝΟ)

817 ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΜΑΝΔΡΑ

855 ΨΑΡΙ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ - ΛΟΦ.ΚΥΡΗΛΛΟΥ

861 ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΟΙΚ.ΤΙΤΑΝ

862 ΠΑΡΑΛΙΑ - ΑΝΩ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

863 ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΜΑΝΔΡΑ

864 ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΒΙΟΜ.ΖΩΝΗ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΦΡΑΓΜΑ

543Α ΣΤ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΝΟΣ.ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

301 ΣΤ. ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΑΝΘΟΥΣΑ - ΠΕΝΤΕΛΗ

Μερική Λειτουργία (Ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες )

446 ΣΤ.ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΝΟΣ.ΠΕΝΤΕΛΗΣ(μέσω ΠΙΚΠΑ) Εκτός πλατείας Αγίου Σίλα και μέχρι Πλατεία Π. Πεντέλης

523 ΣΤ.ΚΗΦΙΣΙΑ-ΑΔΑΜΕΣ Β Έως Γέφυρα Εθνικής

845 ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΕΛΕΥΣΙΝΑ (Μέσω ΘΗΒΩΝ) Έως Γέφυρα Ασπροπύργου

536 ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΔΙΟΝΥΣΟΣ Έως στάση 14η Φούρνος

509 ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΚΡΥΟΝΕΡΙ Έως πλατεία Αγ. Στεφάνου

507 ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΣΤΑΜΑΤΑ Έως πλατεία Σταμάτας

749 ΟΙΚ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ - ΣΤ.ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ Έως στάση 8η Αγ. Ιωάννου

752 ΑΧΑΡΝΑΙ - ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ - Έως στάση 3η Αγ. Διονυσίου

727 ΜΕΣΟΝΥΧΙ - ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΣ - Έως Μεσονύχι

725 ΑΧΑΡΝΑΙ - ΘΡΑΚ/ΝΕΣ (ΠΛ.ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ) - Έως οδού Μελά

Το επιβατικό κοινό για περισσότερες πληροφορίες μπορεί να καλεί στο πληροφοριακό κέντρο του ΟΑΣΑ 11185 ή να επισκέπτεται την ιστοσελίδα www.oasa.gr