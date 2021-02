Πολιτική

Τι είπαν Δένδιας - Μπλίνκεν για την ανατολική Μεσόγειο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την πρώτη τους τηλεφωνική επαφή είχαν οι ΥΠΕΞ Ελλάδας και ΗΠΑ.

«Είχα σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον νέο Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, με τον οποίο διαπιστώσαμε ότι οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ έχουν φτάσει στο υψηλότερο σημείο τους», ανέφερε σε μήνυμα του στα social media o Νίκος Δένδιας.

Όπως ανέφερε ο Υπ. Εξωτερικών, στην συνομιλία τους, «Εξετάσθηκαν οι προοπτικές περαιτέρω ενδυνάμωσής τους, με ιδιαίτερη έμφαση στον ενεργειακό και τον αμυντικό τομέα. Ενημέρωσα επίσης τον κ. Blinken για την εμβάθυνση των σχέσεων με τις χώρες της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου, σε διμερές και πολυμερές επίπεδο».

Καταλήγοντας, ο Νίκος Δένδιας σημειώνει ότι «Αναφέρθηκα ακόμη στις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της Λιβύης, της Συρίας και της Ανατολικής Μεσογείου, καθώς και στις τουρκικές ενέργειες».

Ευχαριστίες της Αιγύπτου προς την Ελλάδα

Εν τω μεταξύ, όπως αναφέρουν διπλωματικές πηγές, η Αίγυπτος, δια του εδώ Πρέσβη της, εξέφρασε πριν από λίγες ημέρες τις ευχαριστίες της στην Ελληνική πλευρά για την μέχρι πρότινος εκπροσώπηση της Αιγύπτου στο Κατάρ από την Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, η Αιγυπτιακή πλευρά εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για την συνδρομή των Αιγυπτιακών αρχών στο Κατάρ, αλλά και των χιλιάδων Αιγυπτίων πολιτών που διαμένουν στη χώρα.

Υπενθυμίζεται ότι η Αίγυπτος είχε διακόψει τις διπλωματικές της σχέσεις με το Κατάρ πριν από περίπου τρεισήμισι χρόνια και είχε τότε ζητήσει από την Ελλάδα να την εκπροσωπεί στην εν λόγω χώρα. Μετά την πρόσφατη συμφωνία της Αλ-Ούλα, η Αίγυπτος αποφάσισε να επαναλειτουργήσει την Πρεσβεία της στο Κατάρ.

Το γεγονός ότι η Αίγυπτος, κατά το ανωτέρω διάστημα, είχε ζητήσει από την Ελλάδα να την εκπροσωπεί στο Κατάρ, σηματοδοτεί αφενός τις ιδιαίτερα στενές σχέσεις μεταξύ της Ελλάδας και της Αιγύπτου, και αφετέρου τον όλο και σημαντικότερο ρόλο που διαδραματίζει η χώρα μας στην Μέση Ανατολή και τον Κόλπο, κάτι που εξάλλου ήταν εμφανές και κατά την πρόσφατη συνάντηση του Φόρουμ της Φιλίας.