Μητσοτάκης στο Bloomberg: Ελπίζω σε συμφωνία για το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό εμβολιασμού

Τι είπε ο Πρωθυπουργός για τη διαχείριση της πανδημίας, τις επενδύσεις αλλά και τα ελληνοτουρκικά.

«Βλέπω ότι πολλά κράτη-μέλη της ΕΕ ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα γι' αυτή την ιδέα (το ψηφιακό πιστοποιητικό εμβολιασμού) και ο λόγος είναι ότι οι πολίτες αυτών των χωρών θέλουν να ταξιδέψουν και θέλουν να κάνουμε αυτές τις μετακινήσεις όσο το δυνατόν πιο εύκολες, ειδικά κατά την περίοδο των καλοκαιρινών διακοπών», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης σε ερώτηση για το πώς μπορούν να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις ενόψει της νέας τουριστικής σεζόν, σε συνέντευξη που παρεχώρησε το απόγευμα στο πρακτορείο Bloomberg.

Οι αγορές δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα εν μέσω πανδημίας

«Πολλοί επενδυτές επιδεικνύουν το ενδιαφέρον τους για την Ελλάδα εν μέσω πανδημίας» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι η χώρα έχει ανακτήσει τη διεθνή της αξιοπιστία και ότι πλέον δανείζεται με ιστορικά χαμηλά επιτόκια. Δηλωτικό, μάλιστα, πως η Ελλάδα τηρεί τις δεσμεύσεις, που αναλαμβάνει, όπως χαρακτηριστικά είπε, είναι και η επιβεβαίωση της απόφασης του να προχωρήσει η χώρα με την πρόωρη αποπληρωμή τμήματος του δανείου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και συγκεκριμένα τα 3,3 δισ. ευρώ από τα συνολικά 5,1 δισ. ευρώ.

Ερωτηθείς, μάλιστα, για την εκλογή του Μάριο Ντράγκι στην πρωθυπουργία της Ιταλίας, ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για εξαιρετικά νέα καθώς, όπως τόνισε, θα συμβάλλει και αυτός από την πλευρά του, ώστε να ανατραπούν τα στερεότυπα της προηγούμενης δεκαετίας για τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου.

Σε ό,τι αφορά στη διαχείριση της πανδημίας του κορονοϊού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε: «Πιστεύω ότι τον Απρίλιο η κατάσταση θα βελτιωθεί σε ό,τι αφορά στη μεταδοτικότητα του ιού. Δρομολογούμε ήδη ένα πρόγραμμα εμβολιασμού που επικεντρώνεται στους ηλικιωμένους άνω των 60 και σε όλους όσοι ταλαιπωρούνται από υψηλού κινδύνου υποκείμενα νοσήματα, εκείνες τις ομάδες, δηλαδή, που προσθέτουν πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Τον Απρίλιο, εξάλλου, οι καιρικές συνθήκες στην Ελλάδα θα έχουν βελτιωθεί».

Ο Έλληνας πρωθυπουργός επέμεινε, μάλιστα, πως οι έκτακτες συνθήκες της πανδημίας του κορονοϊου αποτέλεσαν ευκαιρία, ώστε να επισπευσθούν αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, όπως η ψηφιοποίηση του κράτους και της οικονομίας. «Πρώτη φορά υπάρχει η αίσθηση στη χώρα μας ότι το κράτος στηρίζει τον πολίτη και δη τον πλέον αδύναμο» σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.

Ελληνοτουρκικές σχέσεις

Σε ερώτηση για την κρίση με την Τουρκία, ο Έλληνας πρωθυπουργός επανέλαβε πως το 2020 ήταν μία δύσκολη χρονιά για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και σημείωσε: «Έχουμε δει πως η απειλή κυρώσεων μπορεί να αναγκάσει μία χώρα να αλλάξει συμπεριφορά. Έχουμε δει βελτίωση το 2021. Ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε να κινούμαστε σ' αυτόν τον δρόμο. Παράλληλα, όμως ενισχύουμε τις συμμαχίες μας με χώρες, που σέβονται το Διεθνές Δίκαιο και αποδεικνύουμε μέσω των συμφωνιών μας με Ιταλία και Αίγυπτο πως μπορούμε να επιλύουμε τις διαφορές μας αναφορικά με τον καθορισμό των θαλασσίων ζωνών υπό όρους καλής γειτονίας. Το ίδιο ευελπιστούμε να γίνει και με την Τουρκία».