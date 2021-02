Πολιτική

Οι Τούρκοι στέλνουν το “Τσεσμέ” στην “καρδιά” του Αιγαίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα προκλητική Navtex από την υδρογραφική υπηρεσία της Τουρκίας.

Τις προθέσεις της δείχνει, για ακόμα μία φορά, η Τουρκία ενόψει των διερευνητικών επαφών, οι οποίες αναμένεται να συνεχιστούν εντός του πρώτου 5ημέρου του Μαρτίου, στην Αθήνα.

Με Navtex που εξέδωσε η υδρογραφική υπηρεσία της Τουρκίας, μέσω του σταθμού στη Σμύρνη, γίνεται γνωστό ότι βγάζει στο Αιγαίο το ερευνητικό πλοίο "Τσεσμέ", και μάλιστα στη μέση του Αιγαίου.

Πρόκειται για έρευνες που πραγματοποιηθούν σε περιοχές μεταξύ της Λήμνου, της Σκύρου και της Λέσβου.

Η τουρκική Navtex

TURNHOS N/W : 0122/21 (Izmir NAVTEX Station) (Published Date: 15-02-2021 19:33)

TURNHOS N/W : 0122/21

AEGEAN SEA

1. HYDROGRAPHIC SURVEY, BY TCG CESME BETWEEN 18 FEB-02 MAR 21 IN AREA BOUNDED BY;

40 00.94 N - 024 52.91 E

39 40.83 N - 024 34.95 E

39 13.90 N - 024 39.91 E

38 53.91 N - 024 51.90 E

38 59.99 N - 025 09.98 E

39 19.94 N - 024 58.02 E

39 24.69 N - 024 51.38 E

39 30.20 N - 024 49.59 E

39 35.25 N - 024 51.26 E

39 37.71 N - 024 53.38 E

39 46.54 N - 024 54.53 E

WIDE BERTH REQUESTED