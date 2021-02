Life

Το “Special Report” ανοίγει το φάκελο “Αναδοχή”

Το «Special Report» ανοίγει τον φάκελο της «αναδοχής», ενός θεσμού για τη φροντίδα παιδιών που έχουν εγκαταλειφθεί ή απομακρυνθεί από τη φυσική τους οικογένεια, ο οποίος υστερεί σημαντικά στη χώρα μας.

Για τους εκατοντάδες ανήλικους που φιλοξενούνται, σήμερα, στην Ελλάδα σε κλειστές δομές παιδικής προστασίας σε αναμονή μιας ανάδοχης ή θετής οικογένειας, η έννοια του σπιτιού και της γονεϊκής φροντίδας παραμένουν, σε μεγάλο βαθμό, άγνωστες.

Η Μαρία Σαράφογλου συναντά την Πηγή και τον Δημήτρη που πήραν την απόφαση, πριν από δύο χρόνια, να γίνουν ανάδοχοι γονείς ενός μικρού αγοριού, αλλά και την Ελένη που έχει αναλάβει, μέχρι σήμερα, τη φροντίδα πέντε παιδιών στο πρώτο στάδιο της ζωής τους. Συζητά, επίσης, με την 20χρονη Ράνια, η οποία σε ηλικία τεσσάρων ετών βρήκε την αγάπη στην ανάδοχη οικογένεια που πήρε την απόφαση αρχικά να τη μεγαλώσει προσωρινά, και αργότερα να την υιοθετήσει.

Η Υφυπουργός Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλά στην κάμερα της εκπομπής για την ανάγκη αποϊδρυματοποίησης στην Ελλάδα και για το στοίχημα της επίτευξης του στόχου «μια οικογένεια για κάθε παιδί», που η ίδια έχει θέσει.

Για τις επιπτώσεις που έχει στα παιδιά η παραμονή σε κλειστές δομές παιδικής προστασίας, αλλά και για τη δύσκολη διαδικασία και τα οφέλη της αναδοχής μιλούν μεταξύ άλλων στο «Special Report» η βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Θεώνη Κουφονικολάκου, ο διευθυντής συνηγορίας στα παιδικά χωριά SOS, Στέργιος Σιφνιός, κοινωνικοί λειτουργοί και βρεφονηπιοκόμοι.

Θα μπορέσει η Ελλάδα να απαλλαγεί από τις αγκυλώσεις ετών και να προσφέρει σε κάθε παιδί μια οικογένεια, όπως του αξίζει;

«Special Report» - Κάθε Τρίτη, στις 23:30, στον ΑΝΤ1

