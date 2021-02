Υγεία - Περιβάλλον

ECDC: κίνδυνος επιδείνωσης της πανδημίας λόγω των μεταλλάξεων

Τι λέει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, για τη χρήση ιατρικών και μη ιατρικών μασκών.

Της Μαρίας Αρώνη

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) προειδοποιεί για επιδείνωση της κατάστασης της πανδημίας Covid-19 λόγω των νέων μεταλλάξεων.

Στη νέα έκθεσή του για την αξιολόγηση κινδύνου του SARS-CoV-2 και την αύξηση των μεταλλάξεων που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα, το ECDC ζητά να μην χαλαρώσουν τα μέτρα και μάλιστα συνιστά να αποφευχθούν τα μη απαραίτητα ταξίδια.

Σύμφωνα με την έκθεση του ECDC, σε αυτό το στάδιο, τα περισσότερα κράτη μέλη καταγράφουν την παρουσία της αγγλικής μετάλλαξης του ιού, η οποία έχει οδηγήσει σε συνολικά 5.700 μολύνσεις στην ΕΕ. Στην Ιρλανδία, η αγγλική μετάλλαξη εντοπίζεται σε 3 στα 4 κρούσματα και στην Πορτογαλία σε 1 στα 2.

Η αγγλική παραλλαγή έχει υψηλότερο ρυθμό μετάδοσης, επισημαίνει το ECDC και σημειώνει, «τα στοιχεία της μεγαλύτερης σοβαρότητας και ο κίνδυνος τα εμβόλια να είναι λιγότερο αποτελεσματικά έναντι των μεταλλάξεων, σε συνδυασμό με το ότι οι μεταλλάξεις εξαπλώνονται, ο κίνδυνος που σχετίζεται με τη μόλυνση είναι υψηλός. Πολύ υψηλός για ολόκληρο τον πληθυσμό και πολύ υψηλός για τις ευπαθείς ομάδες».

Το ECDC αφήνει να εννοηθεί ότι χωρίς τη διατήρηση ή την ενίσχυση των περιοριστικών κατά τους επόμενους μήνες, θα πρέπει να αναμένουμε σημαντική αύξηση των κρουσμάτων και των θανάτων που σχετίζονται με το Covid-19 στην ΕΕ.

Χρήση ιατρικών και μη ιατρικών μασκών

Σε γνωμοδότηση σχετικά με τη χρήση της μάσκας προσώπου, που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα, το ECDC υποστηρίζει τη χρήση ιατρικών και μη ιατρικών μασκών κατά του Covid-19, ενώ τονίζει την έλλειψη δεδομένων.

Συγκεκριμένα, το ECDC συνιστά τη χρήση της μάσκας Covid-19 σε περιορισμένους χώρους και πιστεύει ότι «θα μπορούσε να εξεταστεί η χρήση της σε πολυσύχναστες υπαίθριες τοποθεσίες». Τονίζεται, ωστόσο, ότι αυτές οι μάσκες πρέπει να συμπληρώνουν και όχι να αντικαθιστούν άλλα περιοριστικά μέτρα.

Περιορισμένα τα επιστημονικά δεδομένα για τις μάσκες

Εξετάζοντας τους διαφορετικούς τύπους μάσκας, το ECDC σημειώνει ότι οι χειρουργικές μάσκες (ή ιατρικές μάσκες) προσφέρουν ένα «αδύναμο έως μέτριο» προστατευτικό αποτέλεσμα έναντι του Covid-19, τόσο όσον αφορά την προσωπική προστασία όσο και την προστασία προς τους άλλους, λαμβάνοντας υπόψη ότι το επίπεδο των επιστημονικών δεδομένων είναι το ίδιο χαμηλό έως μέτριο.

Και η αποτελεσματικότητα της μάσκας φίλτρου προσώπου (FFP) κρίνεται «αδύναμη έως μέτρια»

Τέλος, τα στοιχεία για την αποτελεσματικότητα των μη ιατρικών μασκών για την πρόληψη του Covid-19 είναι λιγοστά. Περιορισμένα στοιχεία από πειραματικές μελέτες έχουν δείξει ότι οι μη ιατρικές μάσκες προσώπου, όπως οι μάσκες σπιτικών υφασμάτων, μπορεί να μειώσουν την περιβαλλοντική απελευθέρωση αναπνευστικών σταγονιδίων, αν και υπάρχουν αντικρουόμενα στοιχεία σχετικά με την αποτελεσματικότητα των ιατρικών μασκών προσώπου σε σύγκριση με τις μη ιατρικές μάσκες .

Σε αυτό το πλαίσιο, το ECDC αρνείται να επιλέξει ανάμεσα σε ιατρικές ή μη ιατρικές μάσκες.