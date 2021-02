Πολιτική

“Μήδεια” – Μητσοτάκης: Μεγαλύτερή μας έννοια η ηλεκτροδότηση

Το μήνυμα του Πρωθυπουργού μετά την ευρεία σύσκεψη στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

«Είναι σαφές ότι είμαστε αντιμέτωποι με ένα πολύ έντονο καιρικό φαινόμενο που θα κρατήσει μέχρι αύριο το πρωί στην Αττική και μετά θα επηρεάσει την Κρήτη», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά το πέρας της ευρείας σύσκεψης στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Ο Πρωθυπουργός συνέστησε στους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις και διαβεβαίωσε ότι, «ο κρατικός μηχανισμός κάνει ό,τι μπορεί για να μείνουν ανοιχτοί οι δρόμοι».

«Η μεγαλύτερη μας έννοια είναι η ηλεκτροδότηση», τόνισε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην αναβολή του σημερινού εμβολιασμού στην Αττική, επισημαίνοντας πως «καμία δόση δεν πάει χαμένη».

Αφού κάλεσε τα «παιδιά μας να χαρούν το χιόνι πάντα με μεγάλη προσοχή», έκανε εκ νέου σύσταση για αποφυγή των άσκοπων μετακινήσεων.

Αργότερα το μεσημέρι, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης θα μεταβεί στις Αφίδνες, για να επιθεωρήσει το πού υπάρχουν προβλήματα στο εθνικό δίκτυο, με την Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας να παραμένει κλειστή.

Σχετικά με το ζήτημα των διακοπών στην ηλεκτροδότηση, αναλυτική ενημέρωση έκανε ο διευθύνων σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ Τάσος Μάνος. Όπως δήλωσε αμέσως μετά τη σύσκεψη, «αυτή τη στιγμή είναι μία σειρά Δήμων που επηρεάζονται, κατά κύριο λόγο στα βόρεια προάστια, εξαιτίας 15 γραμμών μέσης τάσης που έχουν πέσει και είναι οι δήμοι Αγίας Παρασκευής, Βύρωνα, Υμηττού, Πολυδένδρι, Κιούρκα, Μαλακάσα, Διόνυσος, Δροσιά, Χαλάνδρι, Πολύδροσο, Αγία Παρασκευή και Λούτσα, Πικέρμι και Σπάτα».

Ο κ. Μάνος κάλεσε τους πολίτες να δηλώνουν τη βλάβη τους στα σημεία που είναι ούτως, ώστε όπως είπε, «να έχουμε εικόνα και των μικρότερων βλαβών στην χαμηλή τάση, είτε στο τηλεφωνικό μας κέντρο είτε στο “myapp ΔΕΔΔΗΕ”, είτε στην ιστοσελίδα. Και φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεχιστεί η άριστη συνεργασία με τους δήμους ούτως ώστε να ανοίγουν τόσο οι βοηθητικοί δρόμοι για να έχουν πρόσβαση τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ, όσο και να μας υποστηρίξουν στα κλαδέματα των δέντρων. Όσο συνεχίζεται η χιονόπτωση τα δέντρα βαραίνουν περισσότερο και ακόμα περισσότερα κλαδιά σπάνε και πέφτουν πάνω στα καλώδια».

Σύμφωνα με τα σtοιχεία του ΔΕΔΔΗΕΑ, μόνο τη χθεσινή ημέρα υπήρξαν περισσότερες από 200 περιπτώσεις πτώσης δέντρων και πάνω από 700 βλάβες οι οποίες αντιμετωπίστηκαν. «Η χθεσινή μέρα έκλεισε ξεκίνησε με 40 γραμμές με τάσεις πεσμένες και το βράδυ είχε ουσιαστικά μηδενιστεί στα περισσότερα. Σήμερα ξεκινήσαμε με 15 γραμμές, τις οποίες αυτές 15 γραμμές παλεύουμε σε αυτές τις συνθήκες, το προσωπικό μας και οι συνεργαζόμενοι εργολάβοι. Κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες στην Αττική, είναι πάνω από 600 άτομα σε 24ωρη βάση πλέον υπερωριών κλπ προσπαθούν να δώσουν ρεύμα στα σπίτια των ανθρώπων. Η κατάσταση είναι σίγουρα δύσκολη», ανέφερε ο κ. Μάνος.

Επίσης μεμονωμένα προβλήματα που αντιμετωπίζονται, υπάρχουν σε ορισμένα νησιά όπως η Αμοργός και η Ικαρία και κάποιες πτώσεις τάσης στην Κρήτη. «Υπήρχε μεγάλο θέμα στη Βόρεια Εύβοια όπου στείλαμε 14 συνεργεία και πλέον των 50 ατόμων και διψήφιο αριθμό ειδικών μηχανημάτων ούτως ώστε να μαζευτεί και το θέμα της Βόρειας Εύβοιας. Καταλαβαίνετε ότι λόγω της μεγάλης έκτασης των φαινομένων δεν είναι εφικτό να μεταφέρεις κόσμο από περιοχές σε περιοχές. Αυτή τη στιγμή είναι ανακουφισμένη Μακεδονία-Θράκη γιατί έχει φύγει το φαινόμενο, αλλά δεν μπορεί να κατέβει κόσμος από τη Μακεδονία - Θράκη στην Αττική. Κάνουμε συνεχώς αναδιάταξη εργαζομένων και εργολάβων, ούτως ώστε να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα στο συντομότερο δυνατό χρόνο. Αντίστοιχα έχουμε κόσμο στην Κρήτη έχουμε τους εργολάβους σε επιφυλακή είναι ειδοποιημένοι και ξέρουμε κάποια σημεία στα οποία δημιουργούνται προβλήματα. Θα δούμε πάλι που θα δημιουργηθούν τα προβλήματα και θα τα αντιμετωπίσουμε», σημείωσε ο επικεφαλής του ΔΕΔΔΗΕ.

Χαρακτηριστικά της κατάστασης είναι τα στοιχεία της Πυροσβεστικής

Από το Σάββατο έχει δεχθεί πανελλαδικά:

1067 ΚΛΗΣΕΙΣ

616 ΚΟΠΕΣ ΔΕΝΤΡΩΝ

238 ΠΑΡΟΧΕΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

100 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ

Ειδικά στην Αττική:

660 ΚΛΗΣΕΙΣ

450 ΚΟΠΕΣ

50 ΠΑΡΟΧΕΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

75 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ