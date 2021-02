Οικονομία

Θεοχάρης: το πιστοποιητικό εμβολιασμού θα χρησιμοποιηθεί στη χώρα μας

Οι εκτιμήσεις του Υπουργού Τουρισμού για την τουριστική κίνηση το 2021. Τι θα υποχρεούται να έχει μαζί του όποιος θέλει να ταξιδέψει στη χώρα μας.

Ο Υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης, μιλώντας για το πιστοποιητικό εμβολιασμού, επιβεβαίωσε ότι θα χρησιμοποιηθεί στη χώρα μας ενώ, όπως είπε, και στην Ευρώπη προσανατολίζονται προς την ίδια κατεύθυνση όπως έχει αποκαλύψει η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, η οποία παραδέχθηκε την αναγκαιότητα του πιστοποιητικού.

Όπως εξήγησε ο υπουργός, μιλώντας στο «Θέμα 104,6», το πιστοποιητικό θα έχει το όνομα του κατόχου, ενοποιημένο με την ημερομηνία που έλαβε το εμβόλιο αλλά και τη λήξη του. Δηλαδή, τη διάρκεια που θα έχει η ανοσία βάση μελετών. Στην αρχή, όπως είπε ο κ. Θεοχάρης θα είναι αρκετά συντηρητικό όσον αφορά τη διάρκεια της ανοσίας.

Μιλώντας για μύθους που ακούγονται όσον αφορά το πιστοποιητικό υπογράμμισε πως κανένα ξενοδοχείο δεν θα μπορεί να αρνηθεί τη φιλοξενία σε περίπτωση που δεν έχει κάποιος το εμβολιαστεί.

Προϋπόθεση όμως για να ταξιδέψει κάποιος στη χώρα μας θα είναι το αρνητικό μοριακό τεστ ή το πιστοποιητικό του εμβολιασμού. Μάλιστα, αν κάποιος δεν θέλει να εμφανίσει το πιστοποιητικό εμβολιασμού του, θα μπορεί να έχει απλώς το αρνητικό τεστ. Ενώ, σημείωσε πως προστατεύονται σε κάθε περίπτωση τα προσωπικά δεδομένα.

Ο Χάρης Θεοχάρης, μιλώντας για τη φετινή χρονιά, εξέφρασε την αισιοδοξία του για τον τουρισμό. Όπως είπε, θεωρεί ότι θα είναι μια καλύτερη χρονιά φέτος από ότι ήταν το '20. Ενώ εκτίμησε, ότι ενδεχομένως μετά το Πάσχα η κατάσταση να είναι καλύτερη.