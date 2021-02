Life

Ράπερ Lamanif: τι λέει η δικηγόρος του (βίντεο)

Κοντά στους δικούς του ανθρώπους επέστρεψε ο 24χρονος μετά τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε.

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Κοντά στους δικούς του ανθρώπους επέστρεψε ο 24χρονος ράπερ Lamanif, μετά τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Οι Αρχές ερευνούν τα πάντα για να δουν τι οδήγησε το νεαρό μουσικό στην απόφαση να εξαφανιστεί.

«Έχουν εντοπιστεί τα προφίλ που έχουν ανεβεί τα βίντεο και νομίζω ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα εντοπιστούν και τα άτομα που βρίσκονται πίσω από το ψεύτικο προφίλ από όπου έχει διακινηθεί αυτό το ροζ βίντεο», δηλώνει η δικηγόρος του ράπερ, Κική Παπακιρτζίδου

Αστυνομικοί της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης ερευνούν και το βίντεο που διακινήθηκε στο διαδίκτυο για να βρουν τους παραγωγούς και να διαπιστωθεί αν ο νεαρός ράπερ έπεσε θύμα εκβιασμού από κύκλωμα.

«Αυτό το βίντεο έχει μια παραγωγή. Στην παραγωγή συμμετέχουν συγκεκριμένα άτομα. Οι αστυνομικοί θα ξεκινήσουν από την παραγωγή του βίντεο και εκείνο που έχει ενδιαφέρον είναι, αυτος που έκανε την παραγωγή που το έδωσε πότε το έδωσε με ποιο αντάλλαγμα και ποιο σκοπό…», σημειώνει η κ. Παπακιρτζίδου

Ο νεαρός εντοπίστηκε τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου, εμφανώς ταλαιπωρημένος σε δημοτικό σχολείο στην περιοχή της Ανάληψης. Μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο και στη συνέχεια στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.

«Ήταν εμφανώς σε κατάσταση που δεν ήταν περιποιημένος, φορούσε ρούχα βρώμια, ζήτησε να φάει, φαινόταν να ήταν σε περιπλάνηση. Η εικόνα που είχε δεν ήταν εικόνα ανθρώπου που ήρθε από σπίτι», επισημαίνει η δικηγόρος του.

Ο 24χρονος ράπερ αναμένεται να καταθέσει τις επόμενες ημέρες στην Ασφάλεια Θεσσαλονίκης για την περιπέτεια του.