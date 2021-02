Οικονομία

“Μήδεια” – Αττική - ΔΕΔΔΗΕ: “Επιστράτευση” τεχνικών από άλλες Περιφέρειες

Θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας το έργο αποκατάστασης των ζημιών στο Δίκτυο.

Ενισχύσεις από άλλες Περιφέρειες για την αποκατάσταση των βλαβών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης "επιστρατεύει" ο ΔΕΔΔΗΕ καθώς παραμένουν τα προβλήματα, κυρίως στα Βόρεια Προάστεια της Αττικής (Δροσιά, Εκάλη, Αγ.Στέφανο, Άνοιξη, Παπάγου και τμήματα στην Κηφισιά και τη Νέα Ερυθραία).

Συγκεκριμένα οι 400 τεχνικοί της Αττικής ενισχύονται με επιπλέον 60 άτομα από τις υπόλοιπες Περιφέρειες.

Οι δυνάμεις του ΔΕΔΔΗΕ, των Δήμων, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Πολιτικής Προστασίας αλλά και του Στρατού, προσπαθούν αυτή την ώρα να ολοκληρώσουν τη διάνοιξη κεντρικών και παράπλευρων/βοηθητικών οδών καθώς και να ολοκληρώσουν απαραίτητα κλαδέματα δέντρων, προκειμένου τα συνεργεία του να προσεγγίσουν τα σημεία του Δικτύου και να αποκαταστήσουν τις ζημιές.

Από το πρωί της Δευτέρας 15 Φεβρουαρίου και έως τώρα, τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ στην Αττική προέβησαν στην κοπή και κλάδεμα περισσότερων από 700 δένδρων που είχαν πέσει στο Δίκτυο κυρίως στα Βόρεια Προάστια της Αττικής, προκαλώντας ζημιές σε τουλάχιστον 85 γραμμές Μέσης Τάσης (ΜΤ). Συνολικά έχουν γίνει εκατοντάδες χειρισμοί στο δίκτυο Μέσης Τάσης και έχουν επαναφερθεί περί τις 35 γραμμές ΜΤ.

Ο ΔΕΔΔΗΕ αναφέρει ακόμη ότι θα συνεχίσει καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας το έργο αποκατάστασης των ζημιών στο Δίκτυο σε όλες τις περιοχές που υπάρχουν προβλήματα ηλεκτροδότησης.