Τεχνολογία - Επιστήμη

“Μήδεια” - Αρνιακός: η εξέλιξη των καιρικών φαινομένων τις επόμενες ώρες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ήλιος με… δόντια, το πρωί της Τετάρτης. Ποιες θα είναι οι καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν σε όλη τη χώρα.​