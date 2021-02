Κοινωνία

“Μήδεια”: Ποια σχολεία μένουν κλειστά και ποια ανοιχτά

Αναλυτικά οι σχολικές μονάδες που θα λειτουργήσουν για δια ζώσης εκπαίδευση και αυτές που θα λειτουργήσουν.

Κλειστές θα παραμείνουν και σήμερα οι σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, όλων των βαθμίδων, στην Περιφέρεια Αττικής προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα εξαιτίας της κακοκαιρίας.

Ωστόσο κανονικά θα λειτουργήσουν σήμερα τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί στους περισσότερους δήμους του νομού Θεσσαλονίκης μετά την υποχώρηση της κακοκαιρίας «Μήδεια», με εξαίρεση τους δήμους Ωραιοκάστρου, Λαγκαδά και Βόλβης, όπου κρίθηκε προτιμότερο να παραμείνουν κλειστά νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια. Στον δήμο Δέλτα, το κουδούνι θα «χτυπήσει» με μία μικρή καθυστέρηση.

Τα συνεργεία των δήμων τα τελευταία 24ωρα καθάρισαν τις σχολικές αυλές από το χιόνι και τα μαθήματα θα γίνουν και πάλι διά ζώσης σε νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς όπως επίσης και τα Σχολεία Ειδικής Αγωγής.

Ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, γνωστοποίησε πως για τα σημερινά μαθήματα δεν θα λαμβάνονταν ενιαία απόφαση από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά ο κάθε δήμος θα αποφάσιζε ξεχωριστά αξιολογώντας την κατάσταση.

Έτσι, με ανακοινώσεις τους, οι δήμοι Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Νεάπολης- Συκεών, Πυλαίας- Χορτιάτη, Αμπελοκήπων- Μενεμένης, Παύλου Μελά, Κορδελιού- Ευόσμου, Χαλκηδόνος, Θέρμης και Θερμαϊκού γνωστοποίησαν πως τα μαθήματα θα γίνουν κανονικά διά ζώσης μετά τον καθαρισμό των σχολικών αυλών και με λειτουργία της θέρμανσης ώστε να είναι έτοιμες οι σχολικές αίθουσες να υποδεχτούν τους μαθητές και τις μαθήτριες.

Από την πλευρά τους, οι δήμοι Ωραιοκάστρου, Λαγκαδά και Βόλβης ανακοίνωσαν πως θα παραμείνουν κλειστά τα γυμνάσια, τα δημοτικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία λόγω παγετού καθώς -όπως τονίζεται- οι αποφάσεις πάρθηκαν με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών και των συνοδών τους. Θα λειτουργήσουν, όμως, κανονικά οι παιδικοί και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί τόσο στο Ωραιόκαστρο, στον Λαγκαδά και στον δήμο Βόλβης για την εξυπηρέτηση των γονιών.

Στον δήμο Δέλτα, το κουδούνι θα «χτυπήσει» με μια μικρή καθυστέρηση. Στις 9 το πρωί θα λειτουργήσουν διά ζώσης τα σχολεία, οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που επικρατούν τις πρωινές ώρες λαμβάνοντας υπόψιν και τη διεξαγωγή των μαθημάτων με ανοιχτά παράθυρα λόγω covid.

Σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους δήμους της κεντρικής Μακεδονίας, στις Σέρρες θα ανοίξουν τα σχολεία με μία ώρα καθυστέρηση λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών. Στις 9 θα ξεκινήσουν τα μαθήματα σε όλα τα δημοτικά και γυμνάσια, ενώ την ίδια ώρα θα λειτουργήσουν και οι δημοτικοί παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί του δήμου Σερρών.

Αντίθετα, κλειστές θα παραμείνουν και σήμερα, οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, αλλά και οι παιδικοί σταθμοί των δήμων Νάουσας και Βέροιας λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών και του παγετού. Η διεξαγωγή των μαθημάτων θα γίνει μέσω τηλεκπαίδευσης.

Κλειστά θα μείνουν επίσης τα σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης σε Κεφαλονιά και Ιθάκη έως και την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου, με απόφαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης που υπογράφει ο αντιπεριφερειάρχης Σταύρος Τραυλός.

Όπως αναφέρει η απόφαση της ΠΕ Κεφαλονιάς- Ιθάκης, τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα παραμείνουν κλειστά λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που θα επικρατήσουν στα νησιά μας τις προσεχείς ημέρες, σύμφωνα με της μετεωρολογικές προβλέψεις, σε συνδυασμό με τα υγειονομικά πρωτόκολλα που πρέπει να τηρούνται (ανοιχτά παράθυρα, αερισμός των αιθουσών κ.λπ.).

Επίσης κλειστές θα παραμείνουν και σήμερα οι σχολικές μονάδες στους Δήμους Διδυμοτείχου, Ορεστιάδας, Σουφλίου και Σαμοθράκης καθώς και όλες οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Δήμο Κω, όπως επίσης οι δημοτικοί και ιδιωτικοί Παιδικοί Σταθμοί, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Επίσης τα σχολεία όλων βαθμίδων και οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί θα παραμείνουν κλειστά στο δήμο Κιλκίς, στους δήμους Έδεσσας, Αλμωπίας και Πέλλας , στους δήμους Δίου-Ολύμπου και Πύδνας-Κολινδρού και στον δήμο Κατερίνης στην Πιερία, στους δήμους Βέροιας, Αλεξάνδρειας και Νάουσας στην Ημαθία, στον δήμο Φλώρινας, Εορδαίας, Γρεβενών και Κοζάνης. Στο Νομό Λάρισας κλειστές θα παραμείνουν οι σχολικές μονάδες στο δήμο Φαρσάλων και Τυρνάβου .

Κλειστά θα είναι επίσης τα σχολεία στο δήμο Τρικκαίων, Καρδίτσας, Παλαμά και Μουζακίου και στην Μαγνησία στο δήμο Ρήγα Φεραίου και Αλμυρού καθώς και οι σχολικές μονάδες στο Δήμο Λαμιέων και Χαλκιδέων. Στην Πελοπόννησο κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ηλείας ενώ στα νησιά βόρειου ανατολικού Αιγαίου, στην Χίο και την Σάμο. Στην Κρήτη κλειστές θα είναι οι σχολικές μονάδες σε Ηράκλειο, Χανιά και Ρέθυμνο.