Οικονομία

MYTILINEOS: το 1ο Διαδικτυακό Συνέδριο για τα Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και τα κριτήρια Διακυβέρνησης - ESG (εικόνες)

Στις εργασίες του Συνεδρίου, που μπορείτε να παρακολουθήσετε εδώ, σε απευθείας μετάδοση, συμμετέχουν ειδικοί από την Ελλάδα και την Ευρώπη.

Η MYTILINEOS καινοτομεί για ακόμα μία φορά και διοργανώνει διαδικτυακό συνέδριο αποκλειστικά εστιασμένο στα Περιβαλλοντικά και Κοινωνικά κριτήρια, που μαζί με τα κριτήρια Διακυβέρνησης απαρτίζουν τους δείκτες ESG για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, με στόχο να αναδείξει σημαντικά σύγχρονα ζητήματα και να θέσει νέους υψηλούς στόχους για την αειφορία.

Το Συνέδριο με τίτλο, «Net Zero Action: From challenge to opportunity for accelerated & sustainable value creation» μεταδίδεται livestreaming (την Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 16:00), με καλεσμένους διακεκριμένους Ευρωπαίους ομιλητές, εκπροσώπους της διεθνούς επιχειρηματικότητας, της ακαδημαϊκή κοινότητας και θεσμικών φορέων, που θα ανταλλάξουν απόψεις και θα τοποθετηθούν σε μία σειρά κρίσιμων ζητημάτων για την κλιματική αλλαγή που σήμερα είναι πιο επίκαιρη και καθοριστική από ποτέ.

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου στα ελληνικά και στα αγγλικά:

Το Συνέδριο πλαισιώνει την πρωτοβουλία της MYTILINEOS να παρουσιάσει τους στόχους και δεσμεύσεις της για την μείωση του ανθρακικού της αποτυπώματος τα επόμενα χρόνια, καθώς έχοντας ασπαστεί τις βασικές Περιβαλλοντικές και Κοινωνικές Αρχές, και τις Αρχές Διακυβέρνησης (ESG), έχει ενσωματώσει πλήρως τα κριτήρια αυτά στον τρόπο που δρα και λειτουργεί σε όλο το φάσμα δραστηριοτήτων της.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το συνέδριο εδώ, στα ελληνικά και στα αγγλικά:

