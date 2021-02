Τεχνολογία - Επιστήμη

“Μήδεια” - ΕΜΥ: Ιστορικός χιονιάς στην Ελλάδα

Μια από τις εντονότερες χιονοπτώσεις των τελευταίων 40 ετών στην χώρα. Πόσες ώρες χιόνιζε ασταμάτητα στην Αθήνα. Δείτε πίνακα με χιονιάδες προηγούμενων ετών στην πρωτεύουσα.

Σε μία από τις εντονότερες των τελευταίων 40 ετών κατατάσσεται η χιονόπτωση που έπληξε τη χώρα τις προηγούμενες ημέρες, όπως προκύπτει από τα ιστορικά στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, που συμμετείχε στις συσκέψεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, η συνολική διάρκεια των χιονοπτώσεων ήταν οι 36 ώρες στην Αττική, με τις μεγάλες εντάσεις να καταγράφονται στο κέντρο της Αθήνας επί 24 ώρες και να συνοδεύονται από ύψος χιονιού περίπου 20-25 εκατοστά. Οι χιονοπτώσεις ξεκίνησαν τα ξημερώματα της Δευτέρας, 15 Φεβρουαρίου, στις 5 το πρωί, κυρίως στα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αττικής. Στη δεύτερη φάση της κακοκαιρίας, οι χιονοπτώσεις επεκτάθηκαν στα υπόλοιπα βόρεια τμήματα του νομού και αργότερα και στα ανατολικά. Τα φαινόμενα κατά τη διάρκεια της νύχτας της Δευτέρας συνεχίστηκαν και στο κέντρο της πόλης της Αθήνας. Οι χιονοπτώσεις ήταν πυκνές καθ' όλη τη διάρκεια της Τρίτης, 16 Φεβρουαρίου με πολύ μεγάλες εντάσεις σε όλον τον νομό, ενώ επηρέασαν το κέντρο της πόλης της Αθήνας για 24 ώρες.

Από την πλευρά της η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων στις 11 Φεβρουαρίου το οποίο επικαιροποιήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου, συμμετείχε σε συσκέψεις της ΓΓ Πολιτικής Προστασίας και προχώρησε στην ενεργοποίηση εκτάκτων μετρήσεων/ραδιοβολίσεων και προσωπικού.΄