Εμβόλιο – Κομισιόν: Γιατί η Ρωσία εξάγει το Sputnik V και δεν εμβολιάζει τον πληθυσμό της;

Η Πρόεδρος της Κομισιόν μίλησε για τα συμβόλαια με τις εταιρείες για τα εμβόλια.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε σήμερα ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση επιδιώκει τα συμβόλαιά της για τα εμβόλια κατά της Covid-19 να είναι ευέλικτα σχετικά με τις παραλλαγές του ιού.

Αυτό θα επιτρέψει στην Ενωση να έχει πρόσβαση σε ενδεχόμενα αναβαθμισμένα εμβόλια, τα οποία θα προσφέρουν αποτελεσματικότερη προστασία απέναντι στις παραλλαγές του ιού.

«Αν κοιτάξουμε μπροστά και υποθέσουμε ότι πρέπει να επεξεργασθούμε τα εμβόλια για να τα βελτιώσουμε ή για να τα φθάσουμε στο επόμενο επίπεδο ώστε να έχουμε ένα εμβόλιο που θα μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά μελλοντική παραλλαγή, χρειαζόμαστε, φυσικά, νέο συμβόλαιο», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου στις Βρυξέλλες.

«Εχουμε καλές εμπειρίες με τους περισσότερους κατασκευαστές με τους οποίους έχουμε συμβόλαια, άρα το φυσικό είναι να συνεχίσουμε εντός του πλαισίου που έχουμε», πρόσθεσε.

Sputnik V

Σχετικά με ρωσικό εμβόλιο, η πρόεδρος της Κομισιόν αναρωτήθηκε για ποιον λόγο η Ρωσία προσφέρει το Sputnik V σε χώρες ανά τον κόσμο, όταν ο δικός της πληθυσμός έχει ανάγκη εμβολιασμού. «Συνεχίζουμε να αναρωτιόμαστε για ποιον λόγο η Ρωσία προσφέρει, θεωρητικά, εκατομμύρια και εκατομμύρια δόσεις, ενώ δεν προοδεύει επαρκώς στον εμβολιασμού του δικού της πληθυσμού», είπε. «Είναι ένα ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί».?

Κυριακίδου: Ευθύνη των κρατών –μελών αν έχουν υπογράψει συμφωνίες για το ρωσικό ή κινεζικό εμβόλιο

Τα κράτη-μέλη που προχώρησαν σε συμφωνίες για αγορά ρωσικού η κινεζικού εμβολίου έχουν την ευθύνη, τόνισε η Επίτροπος Υγείας της ΕΕ ερωτηθείσα για την περίπτωση της Ουγγαρίας. Ειδικότερα, η Στέλλα Κυριακίδου ανέφερε ότι «εάν κράτη-μέλη έχουν υπογράψει συμφωνίες να χρησιμοποιήσουν ρωσικό ή κινεζικό εμβόλιο είναι στη δική τους ευθύνη καθώς αυτά τα εμβόλια δεν έχουν λάβει έγκριση από τον ευρωπαϊκό οργανισμό φαρμάκων».

«Η ΟLAF ερευνά την παράνομη πώληση εμβολίων»

Τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να προχωρούν σε παράλληλες συμφωνίες με τις εταιρείες με τις οποίες έχει συνάψει συμφωνίες η ΕΕ, επανέλαβε η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχωρήθηκε για την παρουσίαση της στρατηγικής για τη βιοάμυνα.

Παράλληλα, ερωτηθείσα για τις απάτες και την παράνομη πώληση εμβολίων, η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν σημείωσε ότι σε κρίσεις υπάρχουν ορισμένοι που θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν την κατάσταση.βΥπογράμμισε ότι η OLAF ερευνά την υπόθεση, ενώ τόνισε ότι είναι πολύ επικίνδυνο το να αγοράζουν οι πολίτες εμβόλια στη μαύρη αγορά.?