Υγεία - Περιβάλλον

Πιστοποιητικό εμβολιασμού από τους τουρίστες ζητά η Σαρδηνία

Ενδιαφέρον για το πιστοποιητικό και απο άλλες ιταλικές περιφέρειες.

Ο περιφερειάρχης της Σαρδηνίας Κρίστιαν Σολίνας ανακοίνωσε ότι το νησί του θα αρχίσει σύντομα να ζητά από τους τουρίστες να επιδεικνύουν κατά την άφιξή τους πιστοποιητικό εμβολιασμού κατά του κορονοϊού ή αρνητικό τεστ.

«Το σύστημα ελέγχων θα ξεκινήσει πολύ πριν το καλοκαίρι. Η επιδημιολογική κατάσταση στην περιοχή μας βελτιώνεται, αλλά πρέπει συγχρόνως να προστατευθούμε από τις διάφορες μεταλλάξεις», τόνισε ο Σολίνας σε δηλώσεις του στην εφημερίδα Unione Sarda.

«Για τον λόγο αυτό πρέπει να υιοθετήσουμε ένα μοντέλο προστασίας της υγείας των πολιτών μας και των οικονομικών δραστηριοτήτων τους, το οποίο να βασίζεται ακριβώς στα πιστοποιητικά εμβολιασμού», πρόσθεσε ο περιφερειάρχης.

Παράλληλο ενδιαφέρον για το πιστοποιητικό εμβολιασμού και την χρησιμότητά του ως προς την ασφαλή και ελεύθερη μετακίνηση των πολιτών έχει εκφράσει και η περιφέρεια της Ρώμης, το Λάτιο. Αναμένεται τώρα η σχετική τοποθέτηση της νέας ιταλικής κυβέρνησης με πρωθυπουργό τον Μάριο Ντράγκι.