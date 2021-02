Πολιτική

Τασούλας – Τσίπρας: Συζήτηση για την κοινοβουλευτική λειτουργία

"Πυρά" του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ κατά του Πρωθυπουργού. Η διαφωνία του για τον τρόπο που νομοθετεί η Βουλή εν μέσω πανδημίας.

Τις σοβαρές ανησυχίες του για τα ζητήματα της κοινοβουλευτικής λειτουργίας, εξέφρασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξης Τσίπρας, στον πρόεδρο της Βουλής Κώστα Τασούλα, τον οποίο επισκέφθηκε στο γραφείο του και είχαν μία 45λεπτή συνάντηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Τσίπρας εξέφρασε την έντονη διαφωνία του για τον τρόπο που νομοθετεί η Βουλή εν μέσω πανδημίας, κάνοντας λόγο για «απαράδεκτες πρακτικές και φαινόμενα αντικοινοβουλευτικής λειτουργίας του Κοινοβουλίου».

Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε «αδιανόητο και κορυφαίο θέμα» την στάση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος, όπως είπε, «μέχρι σήμερα δεν έχει ορίσει την προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή για το μείζον ζήτημα της συρρίκνωσης της δημοκρατίας», παρότι το σχετικό αίτημα το έχει καταθέσει από τις 23 Δεκεμβρίου.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έθεσε ακόμα το θέμα των ονομαστικών ψηφοφοριών, επαναφέροντας τη πρόταση του να αξιοποιηθεί η τεχνολογία και οι βουλευτές να ψηφίζουν ηλεκτρονικά και όχι να γίνεται με επιστολικές ψήφους οι οποίες στέλνονται στις γραμματείες των κομμάτων.