Κοινωνία

Σχολεία Ειδικής Αγωγής: Ανοικτά την Πέμπτη στην Αττική

Μετά από τη σχετική ενημέρωση αποφασίστηκε να λειτουργήσουν κανονικά οι σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής στην Περιφέρεια.

Με εντολή του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη τα στελέχη των αρμόδιων διευθύνσεων της Περιφέρειας με το συντονισμό του Εκτελεστικού Γραμματέα Γ. Σελίμη, επικοινώνησαν με τους Διευθυντές όλων των Σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που βρίσκονται κυρίως σε περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία προκειμένου να ενημερωθούν για την προσβασιμότητα και αν υπάρχουν ζητήματα που δεν θα επιτρέπουν τη λειτουργία τους από αύριο Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου.

Μετά από τη σχετική ενημέρωση και την αξιολόγηση των δεδομένων αποφασίστηκε να λειτουργήσουν από αύριο το πρωί κανονικά οι σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής στην Περιφέρεια Αττικής. Με αφορμή τη σχετική εξέλιξη ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης ζήτησε από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας να είναι σε συνεχή επικοινωνία με τους υπευθύνους των σχολικών μονάδων, ενώ ζητά από τους κατά τόπους Δήμους σε περίπτωση που εντοπιστούν κάποια προβλήματα να μεριμνήσουν άμεσα για τη διευθέτησή τους.

Ειδικότερα ο Περιφερειάρχης επισημαίνει:

«Με δεδομένη τη βελτίωση των καιρικών συνθηκών και την ενημέρωση που είχε το στελεχιακό μας δυναμικό θεωρούμε ότι οι σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (όλων των βαθμίδων) στην Περιφέρεια Αττικής μπορούν από αύριο να λειτουργούν και πάλι κανονικά. Σε κάθε περίπτωση έχω ζητήσει από τα στελέχη μας, όπως και από τους κατά τόπους Δήμους, να είναι σε συνεχή επικοινωνία προκειμένου να διευθετηθούν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν. Βασικό ζητούμενο όλων μας είναι η ασφάλεια των παιδιών και η διευκόλυνση των γονέων».