Πολιτική

Χρυσοχοΐδης στον ΑΝΤ1: Η εθνική οδός έκλεισε για να μη χαθούν ανθρώπινες ζωές (βίντεο)

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, δήλωσε ότι έγινε ότι ήταν ανθρωπίνως δυνατό για να αντιμετωπιστεί η «Μήδεια» και επιτέθηκε με σφοδρότητα στον ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, υπεραμύνθηκε της απόφασης του να κλείσει η εθνική οδός Αθηνών – Λαμίας, εξαιτίας της «Μήδειας», τονίζοντας κατηγορηματικά ότι «σε κάθε περίπτωση θα το ξαναέκανα».

Όπως είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης, τα ξημερώματα της Δευτέρας πήγε ο ίδιος στη Μαλακάσα για να διαπιστώσει την κρισιμότητα της κατάστασης και τα όσα είδε τον έκαναν να πάρει την απόφαση για το κλείσιμο της εθνικής οδού. Είπε ότι αν δεν το είχε κάνει, χιλιάδες άνθρωποι θα εγκλωβιζόντουσαν στα οχήματα τους και στην προσπάθεια τους να κατευθυνθούν στους προορισμούς τους μέσα από παράπλευρες οδούς, είναι σίγουρο ότι θα είχαμε πληθώρα ατυχημάτων.

Σε ότι αφορά την κριτική που δέχεται από τον ΣΥΡΙΖΑ, ότι η απόφαση αυτή ελήφθη για να μείνει στο απυρόβλητο ο ιδιώτης που έχει την ευθύνη για την εθνική οδό, απάντησε ότι πρόκειται για «πολιτικά γελοίο ισχυρισμό».

«Για το κλείσιμο της εθνικής οδού γνωμοδότησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες και πήρα αυτή την απόφαση γιατί προκρίνεται η ανθρώπινη ζωή», είπε χαρακτηριστικά, επιτιθέμενος στον ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας ότι για να ακούν τέτοια κριτική, «μάλλον δεν κατάλαβαν τι έκαναν στο Μάτι όπου έκαψαν 100 ανθρώπους».

Συμπλήρωσε δε ότι οι εικόνες με τους χιλιάδες εγκλωβισμένους στην εθνική οδό, από μια ηπιότερη κακοκαιρία το 2017, είναι χαρακτηριστικές.

Σε ότι αφορά τη διαχείριση της κακοκαιρίας από την κυβέρνηση, είπε ότι αρχικά ήταν άψογη, αλλά σίγουρα στη συνέχεια τα προβλήματα ηλεκτροδότησης και υδροδότησης που παρουσιάστηκαν σε χιλιάδες νοικοκυριά, είναι πολύ σημαντικά. Διευκρίνισε όμως ότι ο μηχανισμός του ΔΕΔΔΗΕ δεν μπορεί να αντιμετωπίσει προβλήματα τέτοιου μεγέθους και μάλιστα άμεσα, καθώς τη Δευτέρα και την Τρίτη, έπεφτε ένα δέντρο κάθε 2,5 λεπτά.

«Έγινε το ανθρωπίνως δυνατό κι ακόμη παραπάνω», είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης, αλλά «ήταν αντικειμενικά αδύνατο να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα στο σύνολο τους».

ΣΥΡΙΖΑ: H χυδαιότητα του κ. Χρυσοχοΐδη δεν μας ξαφνιάζει

Σχόλιο Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία για τη συνέντευξη του κ. Χρυσοχοΐδη

«Ο κ. Χρυσοχοΐδης βρίσκεται σε πανικό και το δείχνει. Δεν του φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ., αλλά η πρωτόγνωρη ανικανότητα του ιδίου και της κυβέρνησης, που οδήγησε 250.000 οικογένειες να μείνουν δίχως ρεύμα, που χώρισε για δυο ημέρες την Ελλάδα στα δυο, αφού έκλεισε την Εθνική Οδό, που άφησε χιλιάδες εργαζόμενους να περιμένουν μάταια το τρένο για τη δουλειά τους, αφού έκλεισε τον ΗΣΑΠ.

Αφού λοιπόν δεν αισθάνεται την ανάγκη να ζητήσει μια συγνώμη για όλα αυτά, επιλέγει το δρόμο της χυδαιότητας.

Να του θυμίσουμε λοιπόν ότι ο Γενικός του Γραμματέας σήμερα, ο κ. Τσουβάλας, ήταν επικεφαλής της αστυνομίας στο Μάτι.

Αυτός δηλαδή που είχε την επιτελική ευθύνη για την απόφαση διακοπής της κυκλοφορίας στη κεντρική αρτηρία και την παράκαμψη σε στενούς αδιέξοδους δρόμους που οδήγησε σε τραγωδία.

Και για αυτό ακριβώς αποπέμφθηκε τις επόμενες μέρες από τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά αναβαθμίστηκε ένα χρόνο αργότερα από τη κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Αλλά η χυδαιότητα του κ. Χρυσοχοΐδη δεν μας ξαφνιάζει. Όσο πιο καταγέλαστοι θα γίνονται στον ελληνικό λαό με την ανικανότητά τους, τόσο πιο χυδαίοι θα γίνονται στα κανάλια».