Κορονοϊός: Τι έδειξαν τα rapid test Τρίτη και Τετάρτη

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ πραγματοποίησαν δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου σε πολλές περιοχές της χώρας. Αναλυτικά τα αποτελέσματα.

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποίησαν χθες και σήμερα, 16 και 17 Φεβρουαρίου, δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), μέσα από το αυτοκίνητο (drive through).

Τα στοιχεία του ΕΟΔΥ από τις δράσεις σε ανοιχτούς χώρους ανά την Ελλάδα στις ακόλουθες περιοχές.

Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2021

Συνολικά, σε 25 μαζικές δειγματοληψίες, διενεργήθηκαν 2.055 rapid test από τα οποία ανευρέθησαν 9 κρούσματα (0,44%).

ΠΕ Σύρου: Κοινότητα Γαλησσά

Πραγματοποιήθηκαν 13 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Κω: Κως

Πραγματοποιήθηκαν 105 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ηλείας: Λεχαινά

Πραγματοποιήθηκαν 143 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,70%). Αφορά σε άνδρα 66 ετών.

ΠΕ Ηλείας: Πύργος

Πραγματοποιήθηκαν 176 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ηλείας: Κακόβατος Ζαχάρως

Πραγματοποιήθηκαν 90 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ρεθύμνου: Κοινότητα Σταυρωμένου

Πραγματοποιήθηκαν 127 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ηρακλείου: Χερσόνησος

Πραγματοποιήθηκαν 417 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Σποράδων: Σκιάθος

Πραγματοποιήθηκαν 27 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αχαΐας: Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο

Πραγματοποιήθηκαν 75 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (4,0%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 57 έτη.

ΠΕ Καρδίτσας: Δήμος Καρδίτσας

Πραγματοποιήθηκαν 111 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Μεσσηνίας: Καλαμάτα

Πραγματοποιήθηκαν 102 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (1,96%). Αφορούν σε ένα αγόρι και ένα κορίτσι με διάμεση ηλικία τα 11 έτη.

ΠΕ Μεσσηνίας: Εξωχώρι

Πραγματοποιήθηκαν 51 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,96%). Αφορά σε άνδρα 61 ετών.

ΠΕ Μεσσηνίας: Νεοχώρι

Πραγματοποιήθηκαν 40 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ροδόπης: Οικισμός Αρριανών

Πραγματοποιήθηκαν 24 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αρκαδίας: Κοινότητα Κόκκορα

Πραγματοποιήθηκαν 36 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αρκαδίας: Κοινότητα Κακουρέικα

Πραγματοποιήθηκαν 32 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αρκαδίας: Κοινότητα Μπαρδάκι

Πραγματοποιήθηκαν 6 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αρκαδίας: Κοινότητα Ριζοσπηλιάς

Πραγματοποιήθηκαν 10 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αρκαδίας: Κοινότητα Ράφτη

Πραγματοποιήθηκαν 8 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αρκαδίας: Κοινότητα Κορακοβουνίου

Πραγματοποιήθηκαν 45 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Μεσολόγγι

Πραγματοποιήθηκαν 49 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Δήμος Αμφιλοχίας

Πραγματοποιήθηκαν 181 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Αγρίνιο

Πραγματοποιήθηκαν 18 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Θερμαϊκού

Πραγματοποιήθηκαν 110 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (1,82%). Αφορούν σε 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 31 έτη.

ΠΕ Ζακύνθου: Κερί

Πραγματοποιήθηκαν 59 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021

Συνολικά, σε 31 μαζικές δειγματοληψίες, διενεργήθηκαν 2.741 rapid test από τα οποία ανευρέθησαν 27 κρούσματα (0,99%).

ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών: Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα»

Πραγματοποιήθηκαν 115 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,87%). Αφορά σε άνδρα 34 ετών.

ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών: Super Market Σκλαβενίτης Λυκόβρυσης

Πραγματοποιήθηκαν 66 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών: Super Market Σκλαβενίτης Μελισσίων

Πραγματοποιήθηκαν 50 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών: Super Market ΑΒ Βασιλόπουλος Παπάγου

Πραγματοποιήθηκαν 26 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Τρίλοφος, Δήμου Θέρμης

Πραγματοποιήθηκαν 169 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,59%). Αφορά σε γυναίκα 22 ετών.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Περαία, Δήμος Θερμαϊκού

Πραγματοποιήθηκαν 168 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (1,19%). Αφορούν σε 2 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 59 έτη.

ΠΕ Ρόδου: Μανδράκι

Πραγματοποιήθηκαν 71 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,41%). Αφορά σε γυναίκα 25 ετών.

ΠΕ Ρόδου: Πνευματικό Κέντρο Κρεμαστής

Πραγματοποιήθηκαν 105 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λήμνου: Μύρινα

Πραγματοποιήθηκαν 19 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Πάρου: Πλατεία Μαντώ Μαυρογένους Παροικιά

Πραγματοποιήθηκαν 13 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Καρδίτσας: Δήμος Καρδίτσας

Πραγματοποιήθηκαν 87 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,15%). Αφορά σε γυναίκα 40 ετών.

ΠΕ Χαλκιδικής: Δήμος Κασσάνδρας

Πραγματοποιήθηκαν 63 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Φλώρινας: Φλώρινα

Πραγματοποιήθηκαν 42 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Πιερίας: Αιγίνιο

Πραγματοποιήθηκαν 65 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (4,62%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 76 έτη.

ΠΕ Πιερίας: Κορινός

Πραγματοποιήθηκαν 101 rapid test και προέκυψαν 7 θετικά (6,93%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 6 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 46 έτη.

ΠΕ Μεσσηνίας: Καλαμάτα

Πραγματοποιήθηκαν 104 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Έβρου: Αλεξανδρούπολη

Πραγματοποιήθηκαν 29 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Ναύπακτος

Πραγματοποιήθηκαν 76 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Αγρίνιο

Πραγματοποιήθηκαν 11 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Δράμας: Δήμος Δράμας

Πραγματοποιήθηκαν 19 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (5,26%). Αφορά σε άνδρα 29 ετών.

ΠΕ Κέρκυρας: Κέρκυρα (drive through)

Πραγματοποιήθηκαν 218 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Κέρκυρας: Δημοτικό Θέατρο

Πραγματοποιήθηκαν 167 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,60%). Αφορά σε γυναίκα 16 ετών.

ΠΕ Λευκάδας: Λευκάδα

Πραγματοποιήθηκαν 7 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Κορινθίας: Κοινότητα Καμαριού

Πραγματοποιήθηκαν 67 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Φθιώτιδας: Καμένα Βούρλα

Πραγματοποιήθηκαν 241 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,41%). Αφορά σε άνδρα 47 ετών.

ΠΕ Κω: Επαρχείο

Πραγματοποιήθηκαν 306 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (0,65%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 19 έτη.

ΠΕ Ηλείας: Βάρδα

Πραγματοποιήθηκαν 138 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,72%). Αφορά σε γυναίκα 58 ετών.

ΠΕ Ηλείας: Γιαννιτσοχώρι

Πραγματοποιήθηκαν 56 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (3,57%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 69 έτη.

ΠΕ Ηλείας: Ζαχάρω

Πραγματοποιήθηκαν 100 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,00%). Αφορά σε άνδρα 60 ετών.

ΠΕ Αχαΐας: Πλατονοβρύση

Πραγματοποιήθηκαν 27 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (7,41%). Αφορούν σε 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 65 έτη.

ΠΕ Καστοριάς: Καστοριά

Πραγματοποιήθηκαν 15 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.