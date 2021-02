Οικονομία

Συντάξεις Μαρτίου: Οι ημερομηνίες καταβολής

Αναλυτικά οι ημερομηνίες καταβολής για κάθε ασφαλιστικό φορέα.

Εγκρίθηκαν οι ημερομηνίες καταβολής των συντάξεων μηνός Μαρτίου 2021.

Συγκεκριμένα, με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη, εγκρίθηκε η αρ. 49/Συν.5/04-02-2021 απόφαση του ΔΣ του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), σύμφωνα με την οποία οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεων μηνός Μαρτίου 2021 των συνταξιούχων που προέρχονται:

1) από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις τράπεζες και τον ΟΤΕ και ο ΑΜΚΑ τους τελειώνει σε 1, 3, 5, 7, 9, θα καταβληθούν στις 23 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη.

2) από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις τράπεζες και τον ΟΤΕ και ο ΑΜΚΑ τους τελειώνει σε 0, 2, 4, 6, 8, θα καταβληθούν στις 24 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη.

3) από τους τ. ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, θα καταβληθούν στις 25 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Πέμπτη.

4) από το Δημόσιο, τ. ΝΑΤ, τ. ΕΤΑΤ, τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔΕΗ, θα καταβληθούν στις 26 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή.