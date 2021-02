Αθλητικά

ΑΕΚ: ένα μήνα εκτός δράσης Σιμόες και Μπακάκης

Οι δύο τραυματισμοί δημιουργούν μείζον πρόβλημα στον Μανόλο Χιμένεθ εν όψει των τελευταίων τεσσάρων αγωνιστικών της κανονικής περιόδου.

Τα χειρότερα δυνατά ήταν τα νέα από τις μαγνητικές τομογραφίες, στις οποίες υποβλήθηκαν χθες το βράδυ ο Αντρέ Σιμόες και ο Μιχάλης Μπακάκης. Οι δύο ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα που θα τους κρατήσουν τουλάχιστον ένα μήνα εκτός δράσης, χάνουν δηλαδή αμφότεροι τους επαπομείναντες αγώνες της κανονικής σεζόν στη Super League.

Συγκεκριμένα, το εύρημα στην απεικόνιση του Σιμόες είναι οστεοχόνδρινο έλλειμα του αστραγάλου στο δεξί πόδι. Πρόκειται για πρόβλημα αντίστοιχο με αυτό που είχε αντιμετωπίσει το 2019 ο Κώστας Γαλανόπουλος και που οδήγησε σε πολύμηνη απουσία (λόγω προβλημάτων με την πρώτη καραντίνα) μετά από χειρουργική επέμβαση. Το θέμα του Σιμόες είναι πιο ήπιο, όμως θα φορέσει ειδική μπότα, θα ξανακάνει εξετάσεις για να φανεί η εξέλιξη και το ελάχιστο διάστημα αποθεραπείας του προσδιορίζεται στον ένα μήνα.

Ο Μπακάκης υπέστη θλάση β΄ βαθμού στον αριστερό τετρακέφαλο, λίγες εβδομάδες μετά την πιο ελαφριά (α΄ βαθμού) που τον ταλαιπώρησε στον δεξί. Τώρα θα χρειαστούν 4 με 5 εβδομάδες για να επιστρέψει.

Οι δύο τραυματισμοί δημιουργούν μείζον πρόβλημα στον Μανόλο Χιμένεθ εν όψει των τελευταίων τεσσάρων αγωνιστικών της κανονικής περιόδου. Αρχής γενομένης από το Σάββατο (20/2, 19:30) και το εντός έδρας ματς με τον Αστέρα Τρίπολης, δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Γαλανόπουλο, Σιμόες, Σάκχοφ στα χαφ. Μόνο ο Ουκρανός θα δοκιμάσει να μπει την επόμενη εβδομάδα, μήπως προλάβει το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό (28/2). Δύσκολα θα τα καταφέρει, άρα το πιθανότερο είναι να επιστρέψει αρχές Μαρτίου είτε στο κύπελλο (με Βόλο στις 2/3) είτε στο πρωτάθλημα (με Απόλλωνα στις 6/3), όπου εκτίει τιμωρία ο Κρίστιτσιτς. Από τους υπόλοιπους κανείς δεν προλαβαίνει ούτε το ματς της τελευταίας αγωνιστικής, με το Βόλο στη Μαγνησία στις 14/3. Τραυματίας παραμένει και ο Θεοδόσης Μαχαίρας, που επίσης έχει ως στόχο στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

* Στα Σπάτα βρέθηκε σήμερα για τελευταία φορά ο Μάρκο Λιβάγια, προκειμένου να αποχαιρετήσει τους συμπαίκτες του και όλους στο ποδοσφαιρικό τμήμα της ΑΕΚ. Ο Κροάτης αναχωρεί αύριο για την πατρίδα του, καθώς υπέγραψε στη Χάιντουκ Σπλιτ.