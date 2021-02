Τεχνολογία - Επιστήμη

OAEΔapp: σε λειτουργία η νέα εφαρμογή για κινητά και tablets

Τι είναι η νέα εφαρμογή OAEΔapp. Σε ποιες συσκευές είναι συμβατή. Πώς γίνεται η λήψη της εφαρμογής και η σύνδεση σε αυτή.

Σε λειτουργία τέθηκε, από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), η νέα εφαρμογή ΟΑΕΔapp, όπου οι πολίτες μπορούν πλέον να την κατεβάσουν στα κινητά τους τηλέφωνα και τα tablets.

Με τη νέα εφαρμογή ΟAEΔapp, περισσότερες από 40 ηλεκτρονικές υπηρεσίες είναι πλέον στα χέρια του κάθε πολίτη εύκολα, άμεσα και με ταχύτητα. Εντάσσεται δε σε μια συνολική στρατηγική του Οργανισμού, που υλοποιείται τον τελευταίο χρόνο, με στόχο τη σταδιακή ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του με αντίστοιχη μείωση των επισκέψεων στα φυσικά υποκαταστήματα.

Σε τηλεδιάσκεψη, όπου συμμετείχαν ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης, ο διοικητής του ΟΑΕΔ Σπύρος Πρωτοψάλτης, στελέχη του Οργανισμού, καθώς και πολίτες που είχαν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν πρώτοι τη νέα εφαρμογή, παρουσιάστηκαν τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι δυνατότητες ευελιξίας και πλοήγησης, που προσφέρει στους χρήστες της.

«Με τη νέα εφαρμογή, ο ΟΑΕΔ είναι στα χέρια του κάθε πολίτη. Έρχεται ο ίδιος ο ΟΑΕΔ στον πολίτη και όχι ο πολίτης στον ΟΑΕΔ», ανέφερε κατά την ομιλία του ο κ. Χατζηδάκης. «Παράλληλα, προσφέρουμε ένα ακόμη χρήσιμο εργαλείο επικοινωνίας των συμπολιτών μας με τον Οργανισμό, αλλά και άμεσης ενημέρωσής τους για προγράμματα που τρέχουν και για ευκαιρίες εργασίας. Ζητούμενο για εμάς είναι ο άνεργος να μην νιώθει ανενεργός», προσέθεσε.

«Η αίτηση για την επιδότηση της ανεργίας και η εγγραφή για την έκδοση δελτίου ανεργίας πραγματοποιούνται εδώ και έναν χρόνο ηλεκτρονικά, μειώνοντας μεσοσταθμικά κατά 65% το συνολικό φόρτο επισκέψεων στα υποκαταστήματα του ΟΑΕΔ. Με απλά λόγια, κάθε χρόνο περίπου 300.000 πολίτες δεν είναι απαραίτητο να μεταβαίνουν στον ΟΑΕΔ, καθώς μπορούν, μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού oaed.gr ή μέσω των ψηφιακών υπηρεσιών του Gov.gr, να εξυπηρετηθούν άμεσα, γρήγορα και εύκολα», ανέφερε επίσης. Όπως τόνισε ο υπουργός Εργασίας, «στόχος είναι και το υπόλοιπο 35% των επισκέψεων στα γραφεία του ΟΑΕΔ να μπορεί να αποφευχθεί, μέσω της υλοποίησης επιπλέον ψηφιακών υπηρεσιών σταδιακά, μέχρι το 2022».

Τέλος, ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε πως η ψηφιοποίηση του ΟΑΕΔ εντάσσεται σε μια συνολική στρατηγική που θα ξεδιπλωθεί το προσεχές χρονικό διάστημα και θα αναβαθμίζει συνολικά και από όλους τους εποπτευόμενους φορείς του υπουργείου το επίπεδο εξυπηρέτησης των πολιτών μέσα από νέες ψηφιακές υπηρεσίες, αλλά και σύγχρονα κανάλια επικοινωνίας.

«Ο πολίτης θα πρέπει να νιώθει πως το ίδιο το υπουργείο, ο ΟΑΕΔ, ο e-ΕΦΚΑ, o ΟΠΕΚΑ, σέβονται τις ανάγκες του, το χρόνο του και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Ότι είναι πολίτης και δεν είναι υπήκοος! Είμαστε Δημοκρατία, δεν είμαστε δεσποτεία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηδάκης.

Επίσης, τόνισε πως:

Tα διάσπαρτα call centers θα λειτουργούν με ενιαίο τρόπο.

Η τακτική του "κατεβασμένου ή και του σπασμένου τηλεφώνου" θα τελειώσει και ο πολίτης θα λαμβάνει απάντηση στο ερώτημα του γρήγορα και έγκυρα.

Οι ιστοσελίδες των δημόσιων οργανισμών που εποπτεύονται από το υπουργείο μας θα αναβαθμιστούν και θα γίνουν κόμβοι ενημέρωσης, αλλά και απάντησης ερωτημάτων.

Θα αξιοποιήσουμε και τα ΚΕΠ, προκειμένου να εξυπηρετήσουμε τον πολίτη που δεν έχει τις ψηφιακές δεξιότητες ή που ζει σε απομακρυσμένες περιοχές όπου δεν υπάρχουν υποκαταστήματα π.χ. του e-ΕΦΚΑ ή του OAEΔ.

Σταδιακά θα "μπαίνουν στο παιχνίδι" και νέες ψηφιακές υπηρεσίες όχι μόνο από τον ΟΑΕΔ, αλλά και από τον e-ΕΦΚΑ, τον ΟΠΕΚΑ και το ίδιο το υπουργείο.

Η καινοτόμος υπηρεσία myDeskLive, η εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση του πολίτη μέσω βιντεοκλήσης, θα επεκταθεί πέραν από τον ΟΑΕΔ και την πολύ πετυχημένη εκδοχή του myOAEDlive, στον e-ΕΦΚΑ και, γι' αυτό, βρισκόμαστε σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Οι ψηφιακές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ

Οι ψηφιακές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ έχουν μπει στην καθημερινότητα των εργαζομένων, των ανέργων, των επιχειρήσεων, των μαθητών και σπουδαστών, καθώς:

Μέσα στο 2020, πραγματοποιήθηκαν 4,5 εκατομμύρια ηλεκτρονικές επισκέψεις πολιτών στο μητρώο του ΟΑΕΔ, κάτι που σημαίνει πως αποφεύχθηκαν 4,5 εκατομμύρια αντίστοιχες επισκέψεις στα φυσικά υποκαταστήματα του Οργανισμού.

Υποβλήθηκαν περισσότερες από 5,5 εκατομμύρια ηλεκτρονικές αιτήσεις σε σχέση με τα 4,7 εκατομμύρια το 2019, μια αύξηση της τάξης του 17%.

Πραγματοποιήθηκαν πάνω από 4,7 εκατομμύρια ηλεκτρονικές πληρωμές ποσών σε σχέση με το 1,5 εκατομμύριο ηλεκτρονικές πληρωμές το 2019.

Επίσης, πραγματοποιήθηκαν πάνω από 70 εκατομμύρια ηλεκτρονικές συναλλαγές διαλειτουργικότητας με άλλους φορείς του Δημοσίου, σημειώνοντας αύξηση 135% σε σχέση με το 2019. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως ο ΟΑΕΔ συνεργάζεται απευθείας με άλλους φορείς του Δημοσίου για την άντληση στοιχείων, πιστοποιητικών ή πληροφοριών, που, μέχρι πρότινος, θα έπρεπε ο ίδιος ο πολίτης να επισκεφθεί τον ΟΑΕΔ, για να τα προσκομίσει.

Μέσω της νέας εφαρμογής ΟΑΕΔapp, παρέχονται από σήμερα υπηρεσίες, όπως:

Εγγραφή στο μητρώο ανέργων και ανανέωση του δελτίου ανεργίας.

Αίτηση για επιδοματικές και άλλες κοινωνικές παροχές, όπως το επίδομα ανεργίας, οι παροχές μητρότητας, οι επιταγές βιβλίων/θεαμάτων, κτλ.

Αίτηση σε προγράμματα κατάρτισης, προεργασίας, πρακτικής άσκησης.

Ενστάσεις επί απορριπτικών αποφάσεων του Οργανισμού.

Αίτηση έκδοσης βεβαίωσης χρόνου ανεργίας, που εκδίδεται άμεσα.

Διαχείριση και άμεση αποστολή βιογραφικού.

Αναζήτηση σε διαδραστικό χάρτη πληροφοριών για τα υποκαταστήματα ΟΑΕΔ, καθώς και οδηγίες καθοδήγησης για το συγκεκριμένο υποκατάστημα.

Χρήσιμες πληροφορίες που συνδέονται με την ιδιότητα του ανέργου.

Ενημερώσεις προς τους πολίτες για περισσότερες από 80 διαφορετικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των ιδιαιτέρως σημαντικών διαστημάτων ανεργίας και των ημερομηνιών ανανέωσης του δελτίου ανεργίας σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα.

Σπύρος Πρωτοψάλτης: Ο ΟΑΕΔ επένδυσε στην καινοτομία και στον ψηφιακό του μετασχηματισμό

Ο διοικητής του ΟΑΕΔ Σπύρος Πρωτοψάλτης, ανέφερε πως ο ΟΑΕΔ επένδυσε στην καινοτομία και στον ψηφιακό του μετασχηματισμό με νέες και πρωτοποριακές υπηρεσίες, όπως τα «ψηφιακά ραντεβού» μέσω του myOAEDlive, την τηλεκπαίδευση και τηλεκατάρτιση μέσω του G-Suite for Education της Google, καθώς και τη σταδιακή ανάπτυξη άνω των 140 διαλειτουργικοτήτων με άλλους φορείς του δημοσίου και συνεχίζει να επενδύει, με σκοπό να προσφέρει καλύτερες, ποιοτικότερες και αμεσότερες υπηρεσίες προς τους πολίτες».

Όπως τόνισε, «η νέα ΟΑΕΔapp εφαρμογή αναμένεται να φέρει μια επαναστατική αλλαγή στο πώς οι πολίτες ωφελούνται από τις δημόσιες υπηρεσίες και στο πώς οι δημόσιοι φορείς, όπως ο ΟΑΕΔ, αξιοποιούν σύγχρονες μορφές τεχνητής νοημοσύνης προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος. Ο νέος ΟΑΕΔ καινοτομεί και δείχνει το δρόμο για την παροχή σύγχρονων ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες. Η εφαρμογή θα αποτελέσει ένα πραγματικό εργαλείο για τους πολίτες, απλοποιώντας διαδικασίες, που θα είναι πλέον κυριολεκτικά στο χέρι τους».

Στο πλαίσιο της παρουσίασης της νέας εφαρμογής, δύο νέες εγγεγραμμένες στα μητρώα του ΟΑΕΔ είχαν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν πρώτες τις δυνατότητες του ΟΑΕΔapp, κάνοντας χρήση σε πραγματικό χρόνο της ανάρτησης και αποστολής βιογραφικού σε εργοδότη και της έκδοσης βεβαίωσης χρόνου ανεργίας.

Ερωτο-απαντήσεις για τη νέα εφαρμογή OAEΔapp

Τι είναι η νέα εφαρμογή OAEΔapp;

Η νέα εφαρμογή OAEΔapp έχει ως στόχο την ανάπτυξη νέων διαύλων επικοινωνίας με τους συναλλασσόμενους, με σκοπό την απρόσκοπτη, ποιοτικότερη, ευκολότερη και ταχύτερη παροχή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Οργανισμού, σε συνδυασμό με την καλύτερη δυνατή εμπειρία των συναλλασσόμενων πολιτών.

Σε ποιες συσκευές είναι συμβατή;

Σε όλες τις συσκευές κινητών τηλεφώνων και tablets που χρησιμοποιούν λογισμικό android και ios.

Πώς γίνεται η λήψη της εφαρμογής και η σύνδεση σε αυτή;

Η λήψη της εφαρμογής γίνεται μέσω των ψηφιακών ιστοτόπων διανομής εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα: α) του Google Play και β) του Apple Store. Οι πολίτες μπορούν να συνδεθούν στην εφαρμογή ΟΑΕΔapp μέσω των προσωπικών τους κωδικών taxisnet και με υποχρέωση χρήσης του ΑΜΚΑ και έτσι αποκτούν πρόσβαση σε μια πληθώρα πληροφοριών και λειτουργιών. Μετά την πρώτη εγγραφή, παρέχεται και η δυνατότητα εισόδου στην εφαρμογή με τη χρήση βιομετρικών στοιχείων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή.

Ποιες ψηφιακές υπηρεσίες μπορεί να αξιοποιήσει ο πολίτης μέσα από την εφαρμογή ΟΑΕΔapp;

Μεταξύ άλλων, οι πολίτες δύνανται να αξιοποιήσουν τις παρακάτω ψηφιακές υπηρεσίες:

Έκδοση δελτίου ανεργίας

Ανανέωση δελτίου ανεργίας

Αίτηση για επιδότηση ανεργίας

Αίτηση για παροχές μητρότητας

Αναζήτηση ιστορικού συναλλαγών με τον Οργανισμό

Υποβολή αιτήσεων για παροχές και προγράμματα, καθώς και ενστάσεων

Έκδοση βεβαιώσεων και άμεση αποστολή σε e-mail

Έλεγχος και επεξεργασία βασικών στοιχείων του βιογραφικού

Ανάρτηση βιογραφικού σε έγκυρο format

Αποστολή βιογραφικού σε εργοδότες

Ενημέρωση για τα νέα του ΟΑΕΔ. Διαδραστική αναζήτηση σε ψηφιακό χάρτη όλων των υπηρεσιών του Οργανισμού

Επικοινωνία με εξειδικευμένο προσωπικό

Ενημέρωση για τις απαιτούμενες προθεσμίες, μέσω ενός εξελιγμένου συστήματος ειδοποιήσεων (notifications).

Ποιες είναι οι επόμενες ψηφιακές υπηρεσίες που θα ενταχθούν στην εφαρμογή το προσεχές χρονικό διάστημα;

Ήδη σχεδιάζεται η ενσωμάτωση επιπλέον ψηφιακών υπηρεσιών που θα μπορούσαν να παρέχονται μέσω της εφαρμογής ΟΑΕΔapp. Η ανακοίνωσή τους θα γίνεται μέσα από το πεδίο των ενημερώσεων στην αρχική σελίδα και με ειδική ειδοποίηση (notification). Δύο σημαντικές ψηφιακές υπηρεσίες που αναμένεται να ενταχθούν στο αμέσως προσεχές διάστημα στο ΟΑΕΔapp είναι: α) η δήλωση παρουσίας και β) η αίτηση για το πρόγραμμα επιταγών αγοράς βιβλίων.

Χρειάζεται ο πολίτης να έχει ειδικές τεχνολογικές γνώσεις για τη χρήση της εφαρμογής;

Όχι. Η εφαρμογή είναι πολύ απλή και εύκολη για το χρήστη, ακολουθεί τη λογική των ήδη παρεχόμενων e-services του Οργανισμού και χρειάζεται μόνο απλές γνώσεις χειρισμού εφαρμογών κινητών τηλεφώνων.