Life

“Parasite”: έρχεται το sequel

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο σκηνοθέτης του πολυβραβευμένου φιλμ, όπως δήλωσε, ολοκλήρωσε δύο σενάρια.

Ένα χρόνο μετά την τεράστια επιτυχία της ταινίας του, «Parasite» (Παράσιτα) ο Νοτιοκορεάτης σκηνοθέτης, Μπονγκ Τζουν – Χο αποκάλυψε ότι ολοκλήρωσε τη συνέχεια της, πιο συγκεκριμένα δύο σενάρια.

Σε συνέντευξή του στο podcast «The Director’s Cut» δήλωσε: «Νιώθω ότι χωρίζω τον εγκέφαλό μου σε δύο ημισφαίρια, αριστερό και δεξί γράφοντας αυτά τα δύο σενάρια. Αλλά τελείωσα την περασμένη εβδομάδα».

Δεν αποκάλυψε πολλά για την πλοκή των ταινιών, αλλά ο Νοτιοκορεάτης σκηνοθέτης επιβεβαίωσε ότι το ένα σενάριο είναι γραμμένο στα κορεατικά, ενώ το άλλο στα αγγλικά.

Το κορεατικό φιλμ είναι τοποθετημένο στη Σεούλ και έχει μοναδικά στοιχεία τρόμου και δράσης, είπε ο Μπονγκ Τζουν-Χο.

Όπως ανέφερε, το αγγλικό πρότζεκτ είναι δράμα βασισμένο σε ένα πραγματικό γεγονός που συνέβη το 2016. Δεν γνωρίζω ακόμη, αλλά πρέπει να γυριστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ, σημείωσε.

Αν δύο ταινίες δεν είναι αρκετές, ο Μπονγκ Τζουν – Χο ετοιμάζει και μία σειρά «Parasite» για το HBO σε συνεργασία με τον Άνταμ ΜακΚέι.