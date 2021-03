Life

“1000 Zeilen”: ταινία για την αληθινή ιστορία του “μαϊμού” – δημοσιογράφου του “Der Spiegel”

Η ταινία περιγράφει την άνοδο και την πτώση του "σούπερ σταρ" δημοσιογράφου με την μεγάλη... φαντασία.

Ο Ελίας Μ’ Μπάρεκ πρωταγωνιστής της ταινίας θρίλερ «Who Am I» και ο Γιόνας Νάι ηθοποιός της τηλεοπτικής σειράς «Deutschland 89» θα έχουν τους κεντρικούς ρόλους στο φιλμ «1000 Zeilen» (1000 Γραμμές), σάτιρα εμπνευσμένη από το σκάνδαλο της αληθινής ζωής το 2018 με τον δημοσιογράφο του «Der Spiegel» Κλάας Ρελότιους, που αποδείχθηκε απατεώνας.

Ο Νάι θα υποδυθεί τον Λαρς Μπογκίνιους , βραβευμένο και διάσημο συντάκτη σε ένα μεγάλο γερμανικό ενημερωτικό περιοδικό που δημοσιεύει ψευδείς συνεντεύξεις και ρεπορτάζ. Ο μόνος που τον υποψιάζεται είναι ο Ρομέρο (Μ’ Μπάρεκ), ένας συνάδελφός του δημοσιογράφος που ρισκάρει την καριέρα του και θέτει σε κίνδυνο την οικογένειά του, για να φέρει στο φως την αλήθεια.

Η ταινία βασίζεται στο βιβλίο, «Tausend Zeilen Luge» του Χουάν Μορένος του δημοσιογράφου του «Der Spiegel» που αποκάλυψε ότι ο Ρελότιους επινοούσε συνεντεύξεις και δηλώσεις.

Ο Μίχαελ Μπούλι Χέρμπιγκ θα σκηνοθετήσει την ταινία σε σενάριο του Χέρμαν Φλόριν, ο οποίος θα είναι και παραγωγός μέσω της εταιρείας του Feine Filme.

Τα γυρίσματα πρόκειται να ξεκινήσουν αυτό το καλοκαίρι στο Μόναχο, το Βερολίνο, το Αμβούργο και την Ισπανία.

Ο Σεμπάστιαν Βέρνινγκερ της UFA Fiction, της εταιρείας πίσω από τη σειρά «Deutschland 89», θα είναι συμπαραγωγός μαζί με την Warner Bros. Germany.

Ο πραγματικός Κλάας Ρελότιους ήταν ένας σούπερ σταρ Γερμανός δημοσιογράφος, κέρδισε το βραβείο Δημοσιογράφος της Χρονιάς του CNN το 2014 - αλλά η καριέρα του κατέρρευσε αφού παραδέχθηκε ότι επινόησε το υλικό σε τουλάχιστον 14 ερευνητικά άρθρα που έγραψε. Μεταξύ άλλων είχε επινοήσει τηλεφωνική συνέντευξη με τους γονείς του Κόλιν Κάπερνικ, αθλητή του Αμερικανικού ποδοσφαίρου, που γονάτισε κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις φυλετικές ανισότητες και επίσης έγραψε ψευδώς ότι πινακίδα στα όρια πόλης της Μινεσότα έγραφε «Μεξικανοί Μείνετε Έξω».

Ο Χέρμαν Φλόριν χαρακτήρισε την ιστορία του Ρελότιους ένα υπέροχο θέμα για σάτιρα των μέσων μαζικής ενημέρωσης, λέγοντας επίσης ότι δείχνει πολλά για την πολιτική και την πραγματικότητα στα ΜΜΕ.