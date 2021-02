Οικονομία

“Μήδεια”: Οι επιχειρήσεις που ανοίγουν εκτάκτως μετά την κακοκαιρία

Η ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης για την έκτακτη λειτουργία επιχειρήσεων.

Την έκτακτη λειτουργία επιχειρήσεων μετά την κακοκαιρία «Μήδεια» ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση που δημοσίευσε στο twitter ο Υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης, με ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε χθες, «η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, ενημερώνει ότι, από σήμερα έως και τις 28 Φεβρουαρίου θα λειτουργούν οι επιχειρήσεις στο βόρεια και ανατολικό τομέα Αθηνών με κωδικούς δραστηριότητας:

ΚΑΔ 47.52.45.06: Λιανικό εμπόριο σωμάτων καλοριφέρ για κεντρική θέρμανση, που δεν θερμαίνονται ηλεκτρικά από σίδηρο ή χάλυβα.

ΚΑΔ 47.59.58.16: Λιανικό εμπόριο θερμαντήρων αέρα ή διανεμητών θερμού αέρα π.δ.κ.α. από σίδηρο ή χάλυβα, με ηλεκτρικών.

ΚΑΔ 47.59.58.22 Λιανικό εμπόριο μερών θερμαστρών, κουζινών, συσκευών για το ζέσταμα φαγητών και παρόμοιων μη ηλεκτρικών οικιακών συσκευών.

Οι επιχειρήσεις θα λειτουργήσουν χωρίς click away ή ραντεβού, αλλά με την τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων προστασίας από τον κορονοϊό. Η μετάβαση στις εν λόγω επιχειρήσεις γίνεται με την αποστολή του κωδικού 2 στο 13033.