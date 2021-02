Αθλητικά

ΝΒΑ: συνεχίζεται ο “κατήφορος” για τους Μπακς

Μοναδικός “επιζών” από τα “Ελάφια” ο Αντετοκούνμπο, που ήταν όμως απελπιστικά μόνος.

Η αγωνιστική κρίση των Μπακς συνεχίζεται. Το Μιλγουόκι γνώρισε την 5η του διαδοχική ήττα στο πρωτάθλημα και τη δεύτερη συνεχόμενη από το Τορόντο με 96-110 και δείχνει ότι δεν μπορεί να βρει ρυθμό.

Μοναδικός «επιζών» από τα «ελάφια» ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο Έλληνας σούπερ σταρ σε 37’ συμμετοχής σημείωσε 23 πόντους (8/16 δίποντα και 7/13 βολές, 12 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 2 κλεψίματα, 5 λάθη), αλλά η βοήθεια των συμπαικτών του ανύπαρκτη. Το Μιλγουόκι υποχώρησε σε 16-13, εν αντιθέσει με το Τορόντο που έχει ρεκόρ 14-15. Πέντε πόντους σε 8 λεπτά συμμετοχής σημείωσε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο.

Για τους Ράπτορς o Νόρμαν Πάουελ με 29 και ο Πασκάλ Σιάκαμ με 27 πόντους έκαναν τη διαφορά.

Οι Νετς με την προσθήκη του Χάρντεν έχουν δείξει ότι είναι έτοιμοι για μεγάλα πράγματα. Το Μπρούκλιν νίκησε εκτός έδρας τους Λέικερς με 109-98, χωρίς τον Ντουράντ. Για τους νικητές ξεχώρισε οι Τζέιμς Χάρντεν με 23 πόντους και 11 ασίστ και Τζο Χάρις με 21 πόντους και 6/7 τρίποντα.

Για τους πρωταθλητές ξεχώρισε ο Λεμπρόν Τζέιμς με 32 πόντους, 8 ριμπάουντ και 7 ασίστ.