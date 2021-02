Υγεία - Περιβάλλον

Πιστοποιητικό εμβολιασμού: πως να εκδώσετε τη βεβαίωση

"Πρεμιέρα" σήμερα για την έκδοση βεβαίωσης εμβολιασμού. Σε ποιους δίνεται και με ποιον τρόπο.

Τη δυνατότητα να λάβουν τη βεβαίωση εμβολιασμού τους κατά του νέου κορονοϊού έχουν από σήμερα οι πολίτες που έχουν εμβολιαστεί και με τις δυο δόσεις του εμβολίου, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Η βεβαίωση εμβολιασμού χορηγείται μέσω της πλατφόρμας gov.gr. Για την έκδοση του πιστοποιητικού θα πρέπει ο κάθε ενδιαφερόμενος να γνωρίζει τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet (απαιτείται ταυτοποίηση στοιχείων μέσω Taxisnet) και τον ΑΜΚΑ του.

Το πιστοποιητικό που θα εκδώσετε έχει μοναδικό κωδικό επαλήθευσης και προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα και μπορεί ο κάθε πολίτης είτε να το αποστείλει ηλεκτρονικά, είτε να το εκτυπώσει και να το καταθέσει σε δημόσια υπηρεσία.

Σε κοινή ανακοίνωση των Υπ. Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αναφέρονται τα εξής:

"Διαθέσιμη μέσω του gov.gr είναι από σήμερα η βεβαίωση εμβολιασμού κατά της COVID-19. Πρόκειται για ιατρικό έγγραφο, λειτουργεί ως βεβαίωση ιατρικής πράξης και αφορά όσους πολίτες έχουν λάβει και τις δύο δόσεις του εμβολίου. Έτσι, κλείνει ο κύκλος της αμιγώς ψηφιακής διαδικασίας ελέγχου επιλεξιμότητας και καθορισμού των ραντεβού για τον εμβολιασμό που υλοποίησαν από κοινού τα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υγείας.

Η βεβαίωση εμβολιασμού κατά της νόσου COVID-19 είναι διαθέσιμη από την επόμενη ημέρα της δεύτερης δόσης του εμβολίου στην κατηγορία «Υγεία και Πρόνοια» και την υποκατηγορία «Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη» του gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι ταυτοποιούνται στην πλατφόρμα με τους κωδικούς Taxisnet και τον ΑΜΚΑ τους και εκδίδουν αυτόματα τη βεβαίωση, η οποία περιλαμβάνει τον τύπο του εμβολίου που χορηγήθηκε, καθώς και τις ημερομηνίες και τα εμβολιαστικά κέντρα που διενεργήθηκαν οι εμβολιασμοί.

Για την αποφυγή πλαστογράφησης, η ψηφιακή βεβαίωση εμβολιασμού διαθέτει επίσης ψηφιακή σφραγίδα, κωδικό επαλήθευσης και κωδικό QR, ώστε να είναι εύκολη και άμεση η διαδικασία ελέγχου της γνησιότητητάς της.

Σημειώνεται ότι η βεβαίωση εκδίδεται από το Μητρώο Εμβολιασμών της ΗΔΙΚΑ και παράγεται από τον μηχανισμό εγγράφων του ΕΔΥΤΕ. Επιπλέον, από τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου θα δοθεί η δυνατότητα έκδοσης της βεβαίωσης και μέσω των ΚΕΠ".

Ήδη μέσα σε λίγες ώρες λειτουργίας της πλατφόρμας έχουν εκδοθεί περισσότερα από 15.000 πιστοποιητικά. Υπενθυμίζεται ότι με βάση τα στοιχεία της 18ης Φεβρουαρίου έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 634.037 εμβολιασμοί, εκ των οποίων οι 430.124 αφορούν σε πρώτη δόση εμβολίων, ενώ 203.913 συμπολίτες μας έχουν λάβει και τις δύο δόσεις.