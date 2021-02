Life

Τιμ ΜακΓκρο - Φέιθ Χιλ: πόσα ζητούν για το ιδιωτικό νησί στις Μπαχάμες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το ακίνητο καλύπτει έκταση 81.000 τ.μ. και διαθέτει παραλιακό μέτωπο 1,3 μιλίων ενώ η κύρια κατοικία είναι 630 τ.μ.

Οι Τιμ ΜακΓκρο και Φέιθ Χιλ αποχαιρετούν τον προσωπικό τους παράδεισο. Το ζευγάρι των τραγουδιστών της κάντρι μουσικής αποφάσισε να πουλήσει το ιδιωτικό του νησί.

Το νησί, που βρίσκεται στις Μπαχάμες, είναι γνωστό ως L’ile d'Anges και η τιμή πώλησής του ανέρχεται σε 35 εκατομμύρια δολάρια, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της New York Post.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι αγόρασε το νησί το 2003 και πέρασε 17 χρόνια διαμορφώνοντάς το σε έναν ειδυλλιακό προορισμό για τις αποδράσεις της οικογένειάς τους.

Σε παρουσίαση του 2017 του καταφυγίου του ζευγαριού στο Architectural Digest, αναφέρεται ότι το ακίνητο που καλύπτει έκταση 81.000 τ.μ. διαθέτει παραλιακό μέτωπο 1,3 μιλίων. Η κύρια κατοικία των 630 τ.μ. διαθέτει τέσσερα υπνοδωμάτια, πέντε μπάνια και έναν πύργο παρατήρησης.

«Ξεκινήσαμε να χτίσουμε ένα σπίτι. Δεν είχαμε ιδέα ότι πρέπει να χτίσουμε τα πάντα» είχε πει η Φέιθ Χιλ στη συνέντευξη. «Έπρεπε βασικά να χτίσουμε μια μικρή πόλη» ανέφερε.

Την περίοδο της καραντίνας έμεινε όλη η οικογένεια στο νησί και όπως δήλωσε ο τραγουδιστής της κάντρι ήταν πολύ διασκεδαστικό να περνούν τα βράδια συζητώντας για πολιτική και παίζοντας επιτραπέζια παιχνίδια.

Σύμφωνα με κοντινά πρόσωπα της οικογένειας το ζευγάρι έχει σκοπό να επισκέπτεται συχνά τις κόρες του στην Καλιφόρνια, όπου ζουν και γι αυτό αποφάσισε να πουλήσει το ιδιωτικό νησί.